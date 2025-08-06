Kamehameha Foundation

Kamehameha Foundation

About the memberships

Hawaiian Royal Orders of Knighthood Annual Member Donations to the Kamehameha Foundation

Officer - Order of the Star of Oceania Annual Donation
$80

Valid for one year

Renewable Annual Donation for Members

Commander - Order of the Star of Oceania Annual Donation
$150

Valid for one year

Renewable Annual Donation for Members

Grand Officer - Order of the Star of Oceania Annual Donation
$200

Valid for one year

Renewable Annual Donation for Members

Grand Cross - Order of the Star of Oceania Annual Donation
$250

Valid for one year

Renewable Annual Donation for Members

Officer - Order of the Crown Annual Donation
$100

Valid for one year

Renewable Annual Donation for Members

Knight/Dame - Order of the Crown Annual Donation
$150

Valid for one year

Renewable Annual Donation for Members

Commander - Order of the Crown Annual Donation
$200

Valid for one year

Renewable Annual Donation for Members

Grand Officer - Order of the Crown Annual Donation
$250

Valid for one year

Renewable Annual Donation for Members

Grand Cross - Order of the Crown Annual Donation
$300

Valid for one year

Renewable Annual Donation for Members

