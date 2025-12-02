The Mothers Club Of Wheatley Heights Inc

Hosted by

The Mothers Club Of Wheatley Heights Inc

Annual Women's History Month Luncheon

1350 Walt Whitman Rd

Melville, NY 11747, USA

General Admission
$125

Enjoy the full program with access to all main activities, a plated lunch, an array of vendors and raffles.

Child Admission (Ages 7-12)
$50

Enjoy the full program with access to all main activities, a plated lunch, an array of vendors and raffles. Reduced admission for young girls ages 7-12.

Sponsorship - Champion Level
$1,500

5 event tickets, logo displayed on program, table and banner

Sponsorship - Advocate Level
$750

3 event tickets and logo displayed on program and table

Sponsorship - Community Builder Level
$500

2 event tickets and logo displayed on program

Sponsorship - Supporter Level
$250

1 event ticket and logo displayed on program

Journal Ad - Full Page
$100

Email completed journal ad to Donna Akinrele - [email protected].

Journal Ad - Half Page
$50

Email completed journal ad to Donna Akinrele - [email protected].

Journal Ad - Business Card
$25

Email completed journal ad to Donna Akinrele - [email protected].

Add a donation for The Mothers Club Of Wheatley Heights Inc

$

Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!