API 2026 GOLF TOURNAMENT

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About this event
1EA 4 MAN TEAM. EACH PLAYER RECEIVES ONE YEAR API MEMBERSHIP. GREEN FEE, CART AND RANGE BALLS. FOOD AND BEVERAGE
1EA 4 MAN TEAM. EACH PLAYER RECEIVES ONE YEAR API MEMBERSHIP, GREEN FEE, CART, RANGE BSALLS, FOOD, BEVERASGE, 1 HOLE SIGN
2EA 4 MAN TEAMS. EACH PLAYER RECEIVES ONE YEAR API MEMBERSHIP, GREEN FEE, CART, RANGE BALLS, FOOD, BEVERAGE, 1 HOLE SIGN
2EA 4 MAN TEAMS. EACH PLAYER RECEIVES ONE YEAR API MEMBERSHIP, GREEN FEE, CART, RANGE BALLS, FOOD BEVERAGE, 2EA HOLE SIGNS
YOU WILL BE LISTED AS THE EVENT SPONSOR WITH API. YOUR LOGO WILL BE INCLUDED ON EVENT CAPS AND GOLF TOWELS. YOU WILL BE RECOGNIZED AND HAVE SPONSORSHIP SIGNS AT ALL API EVENTS FOR THE YEAR. INCLUDED IS 2EA 4 MAN GOLF TEAMS, API MEMBERRSHIP FOR ALL MEMBERS OF THE GOLF TEAMS, GREEN FEE, CART, RANGE BALLS, FOOD AND BEVERAGE.
YOU WILL BE LISTED AS THE BEVERAGE SPONSOR FOR THIS EVENT. YOUR LOGO WILL BE INCLUDED ON ALL KOOZIES AND / OR CUPS. YOU WILL BE RECOGNIZED AND HAVE SPONSORSHIP SIGNS AT ALL API EVENTS FOR THE YEAR. YOU WILL BE ABLE TO PUT YOUR SINAGE ON AND WORK THE DRINK CART IF YOU SO CHOOSE. INCLUDED IS 1EA 4 MAN GOLF TEAM, API MEMBERSHIP FOR MEMBERS ON THE GOLF TEAM, GREEN FEE, CART RANGE BALLS, FOOD AND BEVERAGE.
YOU MAY HAVE UP TO 5 MULLIGANS PER TEAM
IF BALL IS INSIDE THE LENGTH OF THE PUTTER FROM THE HOLE---"FREE PUTT"
THIS PRICE IS PER TEAM AND ALL MONEY COLLECTED FROM THIS GOES TOWARDS OUR BOYS VILLAGE CHRISTMAS SHOP AND DINNER
GUARANTEED DOUBLE EAGLE THIS PRICE IS PER TEAM AND ALL MONEY COLLECTED FROM THIS GOES TOWARDS OUR BOYS VILLAGE CHRISTMAS SHOP AND DINNER
TICKETS ARE 3 FOR $5.00
TICKETS ARE 3 FOR $5.00
ON THE PUTTING GREEN, GIVE US YOU BEST PUT TO TRY AND HIT THE LIQUOR BOTTLE OF YOU CHOICE. IF YOU DO, THE BOTTLE IS YOURS. MONEY RAISED FROM THIS EVENT GOES TO BUY SCHOOL SUPPLIES AND ITEMS NEEDED FOR THE COTTAGES AT BOYS VILLAGE. $10 PER ATTEMPT
SPONSOR A HOLE AND HAVE YOUR COMPANY NAME ADVERTISED AT THE HOLE.
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