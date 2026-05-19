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About this event

API-SWLA 2026 ANNUAL SHRIMP BOIL & MEMBERSHIP DRIVE

1221 Sampson St

Westlake, LA 70669, USA

SHRIMP DINNER
$30

INCLUDES A LB OF EASY PEEL SHRIMP WITH CORN, POTASTO AND SAUCE

10 OR MORE SHRIMP DINNERS
$25

PURCHASE 10 OR MORE SHRIMP DINNERS AND SAVE $5 PER PLATE

BINGO TICKETS
$25

PRICE INCLUDES 7 GAMES OF BINGO. ENJOY SOME CRAZY BINGO AND HAVE A CHANCE TO WIN SOME GREAT PRIZES

SPLIT THE POT TICKETS
$1

SPLIT THE POT TICKETS WILL BE SOLD THROUGHOUT THE DAY. MAKE SURE TO FILL OUT YOUR TICKETS AND WINNER WILL BE NOTIFIED IF NOT PRESENT. THIS IS AN OPPORTUNITY TO MAKE SOME MONEY WHILE SUPPORTING A GRFEAT CAUSE

DOOR PRIZE TICKETS
$1

BUY YOUR TICKETS AND HAVE A CHANCE TO WIN SOME GREAT PRIZES. DRAWINGS TO BE HELD DURING THE EVENING EVENT.

1 YEAR API MEMBERSHIP OR RENEWAL
$35

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