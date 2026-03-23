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About this event

April 2026 Spring Clubs Payment Portal

$90 club fee
$90

WED Sports, Yoga, Theater, Google Doc Gurus

$100 club fee
$100

WED Beads & Things, Friendship Loom Rainbow Bracelets

$130 club fee
$130

MON Games & Puzzles

$140 club fee
$140

MON Crafty Kindergarteners, Artsy Fartsy, Fabric Crafts, Photography

$145 club fee
$145

TUE Coding, Adv. Theater

THU Sports, Theater, Rummikub

FRI Wiffle Ball, Kidz Korner, Coding

$155 club fee
$155

TUE Book Club, Kindness Crafters, Arts&Crafts, Artsy Fartsy

THU Kindness Crafters, Origami

$158 club fee
$158

MON Pickleball

$180 club fee
$180

FRI Pickleball

$200 club fee
$200

FRI Chess

Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!