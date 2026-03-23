April 2026 Spring Clubs Payment Portal

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About this event
WED Sports, Yoga, Theater, Google Doc Gurus
WED Beads & Things, Friendship Loom Rainbow Bracelets
MON Games & Puzzles
MON Crafty Kindergarteners, Artsy Fartsy, Fabric Crafts, Photography
TUE Coding, Adv. Theater
THU Sports, Theater, Rummikub
FRI Wiffle Ball, Kidz Korner, Coding
TUE Book Club, Kindness Crafters, Arts&Crafts, Artsy Fartsy
THU Kindness Crafters, Origami
MON Pickleball
FRI Pickleball
FRI Chess
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