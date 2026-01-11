🌟 Arab Excellence Award 2026 & Valentine’s Night with DJ AMEER جائزة التميّز العربي ٢٠٢٦ وليلة عيد الحب – ديجي أمير🌟

• Dinner: mixed grill platter (kabab, lamb shish, and chicken) served over rice
• Side salad
• Lentil soup
• Soft drink / soda
• Baklava dessert
• Full table service
• All entertainment throughout the night
• العشاء: مشكل مشاوي (كباب، شقف غنم، ودجاج) يُقدّم فوق الأرز
• سلطة جانبية
• شوربة عدس
• مشروبات غازية
• بقلاوة
• خدمة تقديم الوجبة على الطاولة
• جميع الفقرات الفنية طوال السهرة
$70 per couple (Save $10)
✔️ Entry for two
✔️ Two full dinners
✔️ Special Valentine music dedications
✨ Dinner Includes:
• Mixed grill platter (kabab, lamb shish, and chicken) served over rice
• Side salad
• Lentil soup
• Soft drink
• Baklava dessert
• Full table service
• All live entertainment throughout the evening
-⭐️-⭐️-⭐️-⭐️-⭐️-⭐️-⭐️-
٧٠ دولار للزوجين (توفير ١٠ دولارات)
✔️ دخول لشخصين
✔️ وجبتان كاملتان
✔️ إهداءات موسيقية خاصة بعيد الحب
✨ تشمل الباقة:
• مشكل مشاوي (كباب، شقف غنم، ودجاج) يُقدّم فوق الأرز
• سلطة جانبية
• شوربة عدس
• مشروب غازي
• حلوى البقلاوة
• خدمة تقديم كاملة على الطاولة
• جميع الفقرات الفنية والترفيهية طوال السهرة.
🌹 Make this Valentine’s night truly unforgettable!
⭐ What’s Included:
✔️ 🎟️ Priority front-row seating
✔️ 🍖 Oven-roasted lamb shoulder (slow-roasted & prepared overnight for rich flavor)
✔️ 🥗 Fresh side salad
✔️ 🍲 Lentil soup
✔️ 🥤 Soft drink
✔️ 🍽️ Full table service
✔️ 🍮 Dessert plate with Kunafa
✔️ 🎶 Special Valentine’s music dedications
💕 Romance, flavor, and live entertainment — all in one magical night!
-⭐️-⭐️-⭐️-⭐️-⭐️-⭐️-⭐️-
🌹 اجعل ليلة عيد الحب ذكرى لا تُنسى!
⭐ تشمل الباقة:
✔️ 🎟️ مقاعد مميزة في الصفوف الأمامية
✔️ 🍖 كتف خروف مشوي بالفرن (مطهو ببطء ويُحضَّر طوال الليل لنكهة فاخرة)
✔️ 🥗 سلطة جانبية طازجة
✔️ 🍲 شوربة عدس
✔️ 🥤 مشروب غازي
✔️ 🍽️ خدمة تقديم فاخرة على الطاولة
✔️ 🍮 صحن حلويات مع الكنافة
✔️ 🎶 إهداءات موسيقية خاصة بعيد الحب
💞 أجواء رومانسية، طعام فاخر، وفقرات فنية ساحرة في ليلة واحدة!
(2 Adults + 2 Kids)
This special Valentine’s Family Package is designed for families to enjoy an elegant evening filled with love, music, and celebration.
Package Includes:
✔️ Event entry for all family members
✔️ Full dinner for 2 adults and 2 children
✔️ Access to all Valentine’s activities and kids’ games
✔️ Family raffle tickets and prize participation
🍽️ Adults Dinner Menu
Each adult receives a full traditional Middle Eastern dinner including:
• Mixed grill platter (kabab, lamb shish, and chicken) served over rice
• Fresh side salad
• Lentil soup
• Soft drink / soda
• Baklava dessert
• Full table service
• Access to all entertainment and live DJ performances throughout the night
🍔 Kids Dinner Menu
(Ages 6–12)
Each child receives:
✔️ Event entry
✔️ Kids dinner
✔️ Soft drink / soda
✔️ Baklava dessert
✔️ Access to all kids’ activities and Valentine’s programs
-⭐️-⭐️-⭐️-⭐️-⭐️-⭐️-⭐️-
(شخصان بالغان + طفلان)
تم تصميم باقة العائلة الخاصة بعيد الحب لتمنح العائلة أمسية راقية مليئة بالمحبة والموسيقى والاحتفال.
تشمل الباقة:
✔️ دخول الحفل لجميع أفراد العائلة
✔️ وجبات كاملة لشخصين بالغين وطفلين
✔️ المشاركة في جميع أنشطة عيد الحب وألعاب الأطفال
✔️ تذاكر السحب العائلي والمشاركة في الجوائز
🍽️ قائمة عشاء الكبار
يحصل كل شخص بالغ على وجبة عربية متكاملة تشمل:
• مشكل مشاوي (كباب، شقف غنم، ودجاج) يُقدّم فوق الأرز
• سلطة طازجة
• شوربة عدس
• مشروبات غازية
• حلوى البقلاوة
• خدمة تقديم الوجبة على الطاولة
• حضور جميع الفقرات الفنية والعروض الموسيقية طوال السهرة
🍔 قائمة وجبة الأطفال
(من ٦ إلى ١٢ سنة)
يحصل كل طفل على:
✔️ دخول الحفل
✔️ وجبة أطفال
✔️ مشروبات غازية
✔️ بقلاوة
✔️ المشاركة في جميع أنشطة الأطفال وفقرات عيد الحب
💕 Kids Valentine’s Night Package 💕
Ages 6–12 | $20
Give your children a magical Valentine’s experience filled with fun, food, and joyful memories! 🎉
Package Includes:
✔️ Full access to the Valentine’s event
✔️ Dinner
✔️ Soft drink / Soda
✔️ Baklava dessert
✔️ 🎈 Kids games & fun competitions
✨ A sweet and exciting Valentine’s night your kids will love!
-⭐️-⭐️-⭐️-⭐️-⭐️-⭐️-⭐️-
💕 باقة الأطفال لليلة عيد الحب 💕
الأعمار من ٦ إلى ١٢ سنة | ٢٠ دولار
امنحوا أطفالكم تجربة ساحرة في ليلة عيد الحب مليئة بالمرح والطعام والذكريات الجميلة! 🎉
تشمل الباقة:
✔️ دخول كامل إلى حفل عيد الحب
✔️ وجبة عشاء
✔️ مشروب غازي
✔️ حلوى البقلاوة
✔️ 🎈 مسابقات وألعاب ممتعة للأطفال
✨ ليلة مليئة بالفرح والضحكات لأبطال عيد الحب الصغار! 💖
Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!