🌟 Arab Excellence Award 2026 & Valentine’s Night with DJ AMEER جائزة التميّز العربي ٢٠٢٦ وليلة عيد الحب – ديجي أمير🌟

3226 S Grand Blvd

St. Louis, MO 63118, USA

General Admission 💕 تذكرة عادية
$40

Dinner: mixed grill platter (kabab, lamb shish, and chicken) served over rice

Side salad

Lentil soup

Soft drink / soda

Baklava dessert

Full table service

All entertainment throughout the night


العشاء: مشكل مشاوي (كباب، شقف غنم، ودجاج) يُقدّم فوق الأرز

سلطة جانبية

شوربة عدس

مشروبات غازية

بقلاوة

خدمة تقديم الوجبة على الطاولة

جميع الفقرات الفنية طوال السهرة

Couple Package 💕 باقة الأزواج
$70

$70 per couple (Save $10)


✔️ Entry for two

✔️ Two full dinners

✔️ Special Valentine music dedications


✨ Dinner Includes:

• Mixed grill platter (kabab, lamb shish, and chicken) served over rice

• Side salad

• Lentil soup

• Soft drink

• Baklava dessert

• Full table service

• All live entertainment throughout the evening


٧٠ دولار للزوجين (توفير ١٠ دولارات)


✔️ دخول لشخصين

✔️ وجبتان كاملتان

✔️ إهداءات موسيقية خاصة بعيد الحب


✨ تشمل الباقة:

• مشكل مشاوي (كباب، شقف غنم، ودجاج) يُقدّم فوق الأرز

• سلطة جانبية

• شوربة عدس

• مشروب غازي

• حلوى البقلاوة

• خدمة تقديم كاملة على الطاولة

• جميع الفقرات الفنية والترفيهية طوال السهرة.


تذكرة كبار الشخصيات (VIP) 💕 VIP Ticket
$70

🌹 Make this Valentine’s night truly unforgettable!


⭐ What’s Included:

✔️ 🎟️ Priority front-row seating

✔️ 🍖 Oven-roasted lamb shoulder (slow-roasted & prepared overnight for rich flavor)

✔️ 🥗 Fresh side salad

✔️ 🍲 Lentil soup

✔️ 🥤 Soft drink

✔️ 🍽️ Full table service

✔️ 🍮 Dessert plate with Kunafa

✔️ 🎶 Special Valentine’s music dedications


💕 Romance, flavor, and live entertainment — all in one magical night!


🌹 اجعل ليلة عيد الحب ذكرى لا تُنسى!


⭐ تشمل الباقة:

✔️ 🎟️ مقاعد مميزة في الصفوف الأمامية

✔️ 🍖 كتف خروف مشوي بالفرن (مطهو ببطء ويُحضَّر طوال الليل لنكهة فاخرة)

✔️ 🥗 سلطة جانبية طازجة

✔️ 🍲 شوربة عدس

✔️ 🥤 مشروب غازي

✔️ 🍽️ خدمة تقديم فاخرة على الطاولة

✔️ 🍮 صحن حلويات مع الكنافة

✔️ 🎶 إهداءات موسيقية خاصة بعيد الحب


💞 أجواء رومانسية، طعام فاخر، وفقرات فنية ساحرة في ليلة واحدة!


باقة VIP للأزواج 💕 VIP Couple Package
$130

✔️ Entry for two

✔️ Two complete dinners

✔️ Special Valentine’s music dedications


✨ Dinner Menu:

• Oven-roasted lamb shoulder (slow-roasted, prepared overnight)

• Fresh side salad

• Lentil soup

• Soft drink

• Full table service

• Dessert plate featuring Kunafa


✔️ دخول لشخصين

✔️ وجبتان كاملتان

✔️ إهداءات موسيقية خاصة بعيد الحب


✨ قائمة العشاء:

• كتف خروف مشوي بالفرن (يُحضَّر ببطء ويتطلب تجهيزًا مسبقًا طوال الليل)

• سلطة جانبية طازجة

• شوربة عدس

• مشروب غازي

• خدمة تقديم كاملة على الطاولة

• صحن حلويات يحتوي على الكناف

Family Package (2 Adults + 2 Kids) 💕 باقة العائلة
$110

(2 Adults + 2 Kids)


This special Valentine’s Family Package is designed for families to enjoy an elegant evening filled with love, music, and celebration.


Package Includes:

✔️ Event entry for all family members

✔️ Full dinner for 2 adults and 2 children

✔️ Access to all Valentine’s activities and kids’ games

✔️ Family raffle tickets and prize participation


🍽️ Adults Dinner Menu


Each adult receives a full traditional Middle Eastern dinner including:


• Mixed grill platter (kabab, lamb shish, and chicken) served over rice

• Fresh side salad

• Lentil soup

• Soft drink / soda

• Baklava dessert

• Full table service

• Access to all entertainment and live DJ performances throughout the night


🍔 Kids Dinner Menu


(Ages 6–12)


Each child receives:


✔️ Event entry

✔️ Kids dinner

✔️ Soft drink / soda

✔️ Baklava dessert

✔️ Access to all kids’ activities and Valentine’s programs


(شخصان بالغان + طفلان)


تم تصميم باقة العائلة الخاصة بعيد الحب لتمنح العائلة أمسية راقية مليئة بالمحبة والموسيقى والاحتفال.


تشمل الباقة:

✔️ دخول الحفل لجميع أفراد العائلة

✔️ وجبات كاملة لشخصين بالغين وطفلين

✔️ المشاركة في جميع أنشطة عيد الحب وألعاب الأطفال

✔️ تذاكر السحب العائلي والمشاركة في الجوائز


🍽️ قائمة عشاء الكبار


يحصل كل شخص بالغ على وجبة عربية متكاملة تشمل:


• مشكل مشاوي (كباب، شقف غنم، ودجاج) يُقدّم فوق الأرز

• سلطة طازجة

• شوربة عدس

• مشروبات غازية

• حلوى البقلاوة

• خدمة تقديم الوجبة على الطاولة

• حضور جميع الفقرات الفنية والعروض الموسيقية طوال السهرة



🍔 قائمة وجبة الأطفال


(من ٦ إلى ١٢ سنة)


يحصل كل طفل على:


✔️ دخول الحفل

✔️ وجبة أطفال

✔️ مشروبات غازية

✔️ بقلاوة

✔️ المشاركة في جميع أنشطة الأطفال وفقرات عيد الحب


Kids Valentine’s Night Package Ages 6–12 💕 باقة الأطفال للي
$20


💕 Kids Valentine’s Night Package 💕


Ages 6–12 | $20


Give your children a magical Valentine’s experience filled with fun, food, and joyful memories! 🎉


Package Includes:

✔️ Full access to the Valentine’s event

✔️ Dinner

✔️ Soft drink / Soda

✔️ Baklava dessert

✔️ 🎈 Kids games & fun competitions


✨ A sweet and exciting Valentine’s night your kids will love!


💕 باقة الأطفال لليلة عيد الحب 💕


الأعمار من ٦ إلى ١٢ سنة | ٢٠ دولار


امنحوا أطفالكم تجربة ساحرة في ليلة عيد الحب مليئة بالمرح والطعام والذكريات الجميلة! 🎉


تشمل الباقة:

✔️ دخول كامل إلى حفل عيد الحب

✔️ وجبة عشاء

✔️ مشروب غازي

✔️ حلوى البقلاوة

✔️ 🎈 مسابقات وألعاب ممتعة للأطفال


✨ ليلة مليئة بالفرح والضحكات لأبطال عيد الحب الصغار! 💖

