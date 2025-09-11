Arcadia Baseball Boosters's Memberships

rate.item.membershipRenewalInfo.noExpiration
Red & Blue Recognition on Booster Club Banner
(Varsity & Freshman Fields)
Silver Recognition on Booster Club Banner
(Varsity & Freshman Fields)
Arcadia Titans Baseball Yard Sign
Gold Recognition on Booster Club Banner
(Varsity & Freshman Fields)
Arcadia Titans Baseball Yard Sign
AHS Branded Swag Gift
5 Chick-Fil-A Sandwich Credits (Varsity Home Games)
Fall Participation Fee Included ($95 value)
Platinum Recognition on Booster Club Banner
(Varsity & Freshman Fields)
Arcadia Titans Baseball Yard Sign
AHS Branded Swag Gift
10 Chick-Fil-A Sandwich Credits (Varsity Home Games)
Fall Participation Fee Included ($95 value)
2 tickets to Year-End Banquet ($120 value)
