Arcadia Baseball Boosters's Memberships

Red & Blue
$100

Red & Blue Recognition on Booster Club Banner
(Varsity & Freshman Fields)

Silver
$200

Silver Recognition on Booster Club Banner
(Varsity & Freshman Fields)

Arcadia Titans Baseball Yard Sign

Gold
$500

Gold Recognition on Booster Club Banner
(Varsity & Freshman Fields)

Arcadia Titans Baseball Yard Sign

AHS Branded Swag Gift

5 Chick-Fil-A Sandwich Credits (Varsity Home Games)

Fall Participation Fee Included ($95 value)

Platinum
$1,000

Platinum Recognition on Booster Club Banner
(Varsity & Freshman Fields)

Arcadia Titans Baseball Yard Sign

AHS Branded Swag Gift

10 Chick-Fil-A Sandwich Credits (Varsity Home Games)

Fall Participation Fee Included ($95 value)

2 tickets to Year-End Banquet ($120 value)

 

