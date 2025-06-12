2025-2026 Rho Chi Zeta Chapter Archonette Club Induction

rate.item.membershipRenewalInfo.noExpiration
Fees are non-refundable and non-transferable. Membership is valid from July 1, 2025- June 30, 2026. Fees include 1 year dues and new membership supplies.
rate.item.membershipRenewalInfo.noExpiration
Fees are non-refundable and non-transferable. Membership is valid from July 1, 2025- June 30, 2026. Fees include 1 year dues and new membership supplies.
rate.item.membershipRenewalInfo.noExpiration
Fees are non-refundable and non-transferable. Membership is valid from July 1, 2025- June 30, 2026. Fees include 1 year dues and new membership supplies.
common:zeffyTipDisclaimerTicketing