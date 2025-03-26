AREAA Atlanta Metro
Pickle for a Purpose - 2025 AREAA Atlanta Metro Pickleball Tournament
3110 Presidential Dr
Atlanta, GA 30340, USA
Standard Doubles 3.0 and under
$100
(One entry per team) 1st place prize: $200
Standard Doubles 3.0-3.5
$100
(One entry per team) 1st place prize: $200
Mixed Doubles 3.0-3.5
$100
(One entry per team) 1st place prize: $200
Standard Doubles 3.5-4.0
$100
(One entry per team) 1st place prize: $300
Standard Doubles 4.0-4.5
$100
(One entry per team) 1st place prize: $400
