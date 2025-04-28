eventClosed

A.R.F.! Merchandise

T-shirt
$15
Tote
$12
Stickers
$2
Stickers
$5
3 for 5.00
Poodle Pins
$10
Hat
$15
Collar Light
$2
Coloring Book
$9
magnet
$5
Knitted Doggie blankets
$15
Back Pack Charms
$5
Greeting Cards
$2
1 for $2.00
Pack of Greeting Cards
$10
Poop Bag dispensers
$2
Collars
$5
Doggie Stuffies
$5

common:zeffyTipDisclaimerTicketing