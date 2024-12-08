eventClosed

2024-12-8 Ari Arteaga Foundation - Silent Auction

9475 N Kendall Dr, Miami, FL 33176

Restylane Kysse Lip Filler by Jenny Martinez
$170

Mena Travel Royal Caribbean Cruise to the Bahamas
$400

1 week vacation in Port Antigua Stay at the Banana Republic
$1,000

Bioidentical Hormone Replacement Therapy Consult GC $250
$50

Skin Ceuticals Serum Basket
$100

Clase Azul Mezcal Guerro
$100

Clase Azul Mezcal Durango
$100

La Boulangerie $50 Gift Certificate #1
$20

La Boulangerie $50 Gift Certificate #2
$20

La Boulangerie $50 Gift Certificate #3
$20

La Boulangerie $50 Gift Certificate #4
$20

La Boulangerie $50 Gift Certificate #5
$20

Tom Ford Designer Velvet Crossbody Bag
$100

Bene casa 4 in 1 Gaming Table
$60

Mister01 Pizza Gift Certificate #1 $50
$20

Immunity IV
$50

Mister01 Pizza Gift Certificate #2 $50
$20

Mister 01 Pizza Gift Certificate #3 $50
$20

Mister01 Pizza Gift Certificate #4 $50
$20

Mister01 Pizza Gift Certificate #5 $50
$20

Official Cameron Ward signed UM Helmet White
$100

Tom Ford Raphaela Designer Glasses
$150

1 week rental in Casa Mare Sunset Beach Home in the Keys
$1,800

Artigiano Gift Certificate for custom mens shirts $300
$60

Miami Cigar 50 Cigar Humidor & 50 Don Lino African Cigars
$100

Stunna Fit 10 Class Package #1
$75

Stunna Fit 10 Class package #2
$75

1 hour of Expert College Counseling/ Uquest w Sylvia Galvez
$50

2001 University of Miami Autographed Championship Football
$75

YSL Card Holder Quilted Leather- Gray
$100

Audiopipe Large Bluetooth Party/Event Speaker
$100.01

La Boulangerie Gift Certificate $50
$20

Bayshore Club Gift Certificate $100
$25

Posters by Mafe
$25

3 Personal Training Sessions w Marysol Siecentos
$40

Bioidentical Hormone Therapy Doctor Consultation and GC $250
$50

FPG Windows, Doors and more
$100

Athletic Performance IV Therapy $250
$50

Tremble 1/10 Class Pilates Package $295 #1
$50

Tremble 1/10 Class Pilates Package #2
$50

Skincare by Pevonia 3 in 1 facial
$25

Gameday Men's Health - Hormone Consultation & Bloodwork
$75

Gameday Men's Health - 1 month vitamin injection therapy
$50

Gameday Men's Health - 1 month weightloss (semiglutide)
$50

Country French - Scent Bundle
$50

Josh's Premium Meats - $200 Gift Certificate
$50

Formula 1 basket
$100

Collection Drive a Defender for the weekend
$100

Collection Drive a Maserati for the weekend
$100

