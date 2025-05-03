Armored AF Foundation

Armored AF Foundation

ARMOR MANIA — SATURDAY, JUNE 14 | 6PM–8PM | SONETTA COMMUNITY MARKET

2084 Jacob Tome Memorial Hwy

Port Deposit, MD 21904, USA

VIP ADMISSION
$50
Includes event entry plus exclusive VIP perks: Reserved padded seating under the tent Souvenir event cup First beverage on us (beer or non-alcoholic) Access to VIP amenities for a more comfortable experience
GENERAL ADMISSION
$25
Includes event entry plus your first beverage on us (beer or non-alcoholic).
FAMILY PACKAGE
$75
Includes 4 General Admission tickets for family members. Perfect for parents and kids looking to experience the action together! *Must be immediate family*
