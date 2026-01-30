ARPG Council Symposium 2026 Vendor- Sponsorship

Silver Networking Sponsorship
This is a group ticket, it includes 4 tickets
- Prime Media View Sponsorship + 2 Extra Dinner/ Conference Admissions
- Prime Break Recognition Signage w/ Logos, Symposium Recognition
- 5 minute Networking Speaking Engagement w/ Attendee & Recognition
- 2 Complimentary Saracen Resort Hotel Room-1 Night (Wed or Thurs)
- Prime Media View Sponsorship + 2 Extra Dinner/ Conference Admissions
- Prime Break Recognition Signage w/ Logos, Symposium Recognition
- 5 minute Networking Speaking Engagement w/ Attendee & Recognition
- 2 Complimentary Saracen Resort Hotel Room-1 Night (Wed or Thurs)