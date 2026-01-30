ARPG Council

ARPG Council Symposium 2026 Vendor- Sponsorship

1 Saracen Resort Dr

Pine Bluff, AR 71601, USA

Bronze Break Sponsorship
$1,000
This is a group ticket, it includes 2 tickets
  • Prime Media View Sponsorship Package + Reserved Lunch & Dinner Table
  • Prime Break Recognition Signage w/ Logos, Symposium Recognition
  • 1 Complimentary Saracen Casino Resort Hotel Room -1 Night (Wed or Thurs)



Silver Networking Sponsorship
$2,000

7 left!

This is a group ticket, it includes 4 tickets
  • Prime Media View Sponsorship + 2 Extra Dinner/ Conference Admissions
  • Prime Break Recognition Signage w/ Logos, Symposium Recognition
  • 5 minute Networking Speaking Engagement w/ Attendee & Recognition
  • 2 Complimentary Saracen Resort Hotel Room-1 Night (Wed or Thurs)
Gold Presenting Sponsor
$5,000

5 left!

This is a group ticket, it includes 6 tickets
  • Prime Media View Sponsorship + 4 Extra Dinner/ Conference Admissions
  • 5 Minute Introduction for Keynote Presenters or Awards Dinner Introduction
  • Prime Break Recognition Signage w/ Logos, Symposium Recognition
  • 3 Complimentary Saracen Resort Hotel Rooms-1 Night(Wed or Thurs)



Platinum Partner Sponsorship
$10,000

5 left!

This is a group ticket, it includes 6 tickets
  • Prime Media View Sponsorship + 4 Extra Dinner/ Conference Admissions
  • 5 Minute Introduction for Keynote Presenter or Awards Dinner Introduction
  • Prime Break Recognition Signage w/ Logos, Symposium Recognition
  • 4 Complimentary Saracen Resort Hotel Rooms -1 Night (Wed or Thurs)
  • 1 Admission to NCPG National Conference Nashville, TN July 22-24, 2026
Non Profit Table
$150
  • 1 Conference Admission For Non Profit or Faith Based Organization
  • 1 Networking Reception & Awards Dinner Ticket
  • Social Media Listing, Symposium Recognition, 10x10 Space


Provider Table
$350
This is a group ticket, it includes 2 tickets
  • 2 Conference Admissions For Professional Health Providers Organization
  • 2 Networking Reception & Awards Dinner Tickets
  • Logo & Social Media Listing, Symposium Recognition, 10x10 Space
Media View Table
$500
This is a group ticket, it includes 2 tickets
  • 2 Conference Admissions For Professional Health Providers Organization
  • Logo & Social Media Listing, Symposium Recognition, 10x10 Space
  • 2 Networking Reception & Awards Dinner Tickets
  • 3 minute Digital Media Interview at Table w/ Upload for Media Share



Prime Podcast Table
$750
This is a group ticket, it includes 2 tickets
  • 2 Conference Admissions For Professional Health Providers Organization
  • Logo & Social Media Listing, Symposium Recognition, 10x10 Space
  • 2 Networking Reception & Awards Dinner Tickets
  • 15 minute Digital Media Podcast Interview  w/ Upload for Media Share
