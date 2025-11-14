Town of Winchester, NH

Hosted by

Town of Winchester, NH

About this event

Sales closed

ART AUCTION 2025

Pick-up location

71 Main St, Winchester, NH 03470

Lily Original Painting
$35

Starting bid

Medium: Acrylic on Canvas
Framed: No - Signed by Artist
Size: 8" X 20"
Artist Leni Gaudette

Fox Geometric with Boarder Print - Signed by Artist
$35

Starting bid

Medium: Art Print
Framed: Matted
Size: 12x12
Artist - Malorie Paine, Winchester, NH

Wild Horse Print - Signed by Artist
$35

Starting bid

Medium: Art Print
Framed: Matted
Size: 12x12
Artist - Malorie Paine, Winchester, NH

Fox with Leaves - Signed by Artist
$35

Starting bid

Medium: Art Print
Framed: Matted
Size: 12x12
Artist - Malorie Paine, Winchester, NH

Lake Sunset in Winter Painting
$30

Starting bid

Medium: Acrylic Painted on Paper
Framed: Matted and Framed
Size: 9" x 12" in 10" x 13" Mat
Artist - Maureen Curtiss, Winchester, NH

Mr. Pickle Sketch
$25

Starting bid

Medium: Sketch
Framed: Yes - Signed by Artist
Size: 11x14
Artist: Matt Smith

Woodland Reflections
$80

Starting bid

Medium: Acrylic Original Painting on Canvas
Framed: Yes
Size: 24x36
Artist: CB

Covered Bridge
$65

Starting bid

Medium: Photograph
Framed: Yes and Matted signed
Size: 23x26
Artist: F. Whitefield

Heard
$40

Starting bid

Medium: Acrylic Paining on Canvas
Framed: Floating Framed and Signed
Size: 10x10
Artist - Maureen Curtiss, Winchester, NH

Red Wing
$25

Starting bid

Medium: Original Colored Pencil on Paper
Framed: Matted and Framed
Size: 13x16
Artist - Maureen Curtiss, Winchester, NH

Water Color Landscape
$30

Starting bid

Medium: Water Color Painting
Framed: Matted and Signed
Size: 8x10
Artist - Vimala Steadman Winchester, NH

Blue Decoupage Mirror
$85

Starting bid

Medium: Decoupage Mirror
Size: 14x14
Artist - Bruce McAlpine

Winter Night
$35

Starting bid

Medium: Acrylic Painted on Paper
Framed: Floating Framed and Signed
Size: 12x15
Artist - Maureen Curtiss, Winchester, NH

Rainbow and Lighthouse
$40

Starting bid

Medium: Digital Print
Framed: Framed
Size: 14x17
Artist - Raven, Rock and Crow

Water under the bridge
$80

Starting bid

Medium: Acrylic on Canvas
Framed: Floating Frame
Size: 18x22
Artist - Lori L Smith

Backyard View
$30

Starting bid

Medium: Photograph
Framed: Framed
Size: 12x15
Artist

Nubble Light House, Maine
$100

Starting bid

Medium: Acrylic on Canvas
Framed: Framed and Signed
Size: 13x17
Artist - Marilyn Grant

Lichen
$45

Starting bid

Medium: Photograph
Framed: Framed
Size: 17x21
Artist -

Madam Sherri's ghost
$65

Starting bid

Medium: Acrylic on Canvas
Framed: Framed and signed
Size: 12x16
Artist - Maureen Curtiss, Winchester, NH

Reflection of Mt Monadnock
$100

Starting bid

Medium: Acrylic and Gesso on Canvas
Framed: Framed and signed
Size: 20x25
Artist - Maureen Curtiss, Winchester, NH

Make Hay
$50

Starting bid

Medium: Acrylic on Canvas
Framed: Framed and signed
Size: 10x10
Artist - Maureen Curtiss, Winchester, NH

Sunset Pittsburg, NH
$35

Starting bid

Medium: Acrylic Painted on Paper
Framed: Matted and Framed
Size: 12x15
Artist - Maureen Curtiss, Winchester, NH

Mt Monadock and the Farm
$75

Starting bid

Medium: Oil on Canvas
Framed: Framed and signed
Size: 21x27
Artist - Rudd Wyman, Richmond, NH

Donated by Pamela Beaman

TJ Buckley's UpTown Diner, Brattleboro, VT
$40

Starting bid

Medium: Painting
Framed: Matted and Framed
Size: 11x13
Artist - Don Sawyer

Donated by Pamela Beaman


Stairway to Heavan
$55

Starting bid

Medium: Acrylic Painted on Canvas
Framed: Matted and Framed
Size: 12x15
Artist - Maureen Curtiss, Winchester, NH

Abstract
$35

Starting bid

Medium: Acrylic Painted on Paper
Framed: Matted
Size: 8x10
Artist - Helen Young

Lilac
$45

Starting bid

Medium: Acrylic on Canvas
Size: 8x10
Artist - Sarah Giles

Jellyfish
$45

Starting bid

Medium: Acrylic on Canvas
Size: 8x10
Artist - Sarah Giles

Hinsdale Morning Solitude
$60

Starting bid

Medium: FineArt Print

Framed and signed by Artist
Size: 8x10
Artist - Darlene Frances The Model Photographer

The Birch Path
$60

Starting bid

Medium: FineArt Print

Framed and signed by Artist
Size: 8x10
Artist - Darlene Frances The Model Photographer

Time 101. Winchester Clock Tower
$90

Starting bid

Medium: FineArt Print

Framed and signed by Artist
Size: 11x14 in 18x22Frame
Artist - Darlene Frances The Model Photographer

Tin Can Bouquet
$45

Starting bid

Medium: Original Water Color

Framed and signed by Artist
Size: 11x13
Artist - Stephanie Ferland

Ashuelot Bridge
$25

Starting bid

Medium: Photograph
Size: 8x10
Artist - Scotty Eddy

Winchester NH
$25

Starting bid

Medium: Photograph
Size: 8x10
Artist - Scotty Eddy

Covered Bridge Tan Mat
$30

Starting bid

Medium: Photograph Matted
Size: 8x12
Artist - Beth Mason

Covered Bridge Grey Mat
$30

Starting bid

Medium: Photograph Matted
Size: 8x12
Artist - Beth Mason

Sun and Pines
$40

Starting bid

Medium: Original Acrylic on Canvas
Size: 11x14
Artist - Teresa Clough Rivera

Dragon flies
$50

Starting bid

Medium: Original Acrylic on Canvas
Size: 16x20
Artist - Stevie Bickford

I have a dream
$30

Starting bid

Medium: Print
Size: 8.5x8.5
Artist - Vimala Steadman Winchester, NH

