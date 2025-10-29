Art Auction: Hurricane Relief for Cuba!

Hosted by
About this event
Starting bid
Acrylic on paper, 22"x28"
Starting bid
Acrylic on paper, 22"x28"
Starting bid
Acrylic on paper, 22"x28"
Starting bid
Art-quality photo print
Starting bid
Mixed media, 14"x18" valued at $5000.
Starting bid
Lithography print on paper, 8" x 10"
Starting bid
Acrylic on wood, 17"x26"
Starting bid
Acrylic on wood, 10"
Starting bid
Limited edition snapback hat
Starting bid
Starting bid
Starting bid
Acrylic on canvas, 20" x 16"
Starting bid
Acrylic on canvas, 20" x 16"
Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!