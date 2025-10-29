Hosted by

Providence Liberation Center

About this event

Art Auction: Hurricane Relief for Cuba!

Untitled 1 by Evans Molina item
Untitled 1 by Evans Molina
$50

Starting bid

Acrylic on paper, 22"x28"

Untitled 2 by Evans Molina item
Untitled 2 by Evans Molina
$50

Starting bid

Acrylic on paper, 22"x28"

Untitled 3 by Evans Molina item
Untitled 3 by Evans Molina
$50

Starting bid

Acrylic on paper, 22"x28"

"Larry with Briar" by Jordan Seaberry item
"Larry with Briar" by Jordan Seaberry
$75

Starting bid

Art-quality photo print

"A Question of Progress" by Jordan Seaberry item
"A Question of Progress" by Jordan Seaberry
$150

Starting bid

Mixed media, 14"x18" valued at $5000.

Bare Skin by Vessna Scheff item
Bare Skin by Vessna Scheff
$15

Starting bid

Lithography print on paper, 8" x 10"

"Fruit of Life" by Tanaysia Tiarah Brown item
"Fruit of Life" by Tanaysia Tiarah Brown
$60

Starting bid

Acrylic on wood, 17"x26"

Fertile by Tanaysia Tiarah Brown item
Fertile by Tanaysia Tiarah Brown
$45

Starting bid

Acrylic on wood, 10"

EROSxAMUR suede snapback item
EROSxAMUR suede snapback
$20

Starting bid

Limited edition snapback hat

AMUR Sweatsuit – pink item
AMUR Sweatsuit – pink
$25

Starting bid

AMUR Sweatsuit – red item
AMUR Sweatsuit – red
$25

Starting bid

Power Stride by Yienajye Nawan item
Power Stride by Yienajye Nawan
$25

Starting bid

Acrylic on canvas, 20" x 16"

Cosmic Reef by Yienajye Nawan item
Cosmic Reef by Yienajye Nawan
$25

Starting bid

Acrylic on canvas, 20" x 16"

