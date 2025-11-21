Arthurs Acres Animal Sanctuary Corporation

Arthurs Acres 2026 Giving Tuesday Art Auction

Kunekune Krew Group Painting
$100

The Kunekunes in the Steven’s Way Hallway all came together and worked on a painting together! They want to help their friends in the Special Needs barn get their barn rebuilt. Painting is 11" x 14".
Kunekune Junior Krew Group Painting
$100

Look at the beautiful colors from the beautiful painting from our Kunekune pigs who live in our special needs barn! They heard we are rebuilding our barn in the spring, and wanted to make a special painting to help raise funds for the project! Painting is 11" x 14".
Lilly’s Painting
$50

Lilly’s painting is full of yellow, pinks, and purples! Lilly is one of the pigs who will benefit from the special needs barn rebuild project! Painting is 8" x 8".
Delilah’s Painting
$50

Delilah’s painting is every bit as vibrant as Delilah’s future at Arthur’s Acres! Delilah is one of the pigs who will directly benefit from the Special Needs Barn Rebuild! Painting is 8" x 8".
Joaquin’s Painting
$50

Joaquin put together a beautiful and moody painting that is every bit the energetic enigma that Joaquin is! Painting is 8" x 8".
Petey’s Painting
$50

Petey’s painting is a ray of sunshine - just like Petey! Full of reds, pinks, and yellows, doesn’t it just make you happy - also just like Petey! Painting is 8" x 8".
Mikey’s Painting
$50

Bright purples and oranges adorn the painting that Mikey made! While Mikey really isn’t disabled, he CHOOSES to sleep every night with Willow and Lilly in the Special Needs barn. This project will benefit him, too! Painting is 8" x 8".
Willow’s Painting
$50

Willow made a beautiful painting with so many colors! Willow would like to thank you in advance for your supporting the efforts to rebuild her barn! Painting is 8" x 8".
Hans’ Painting
$50

Hans enthusiastically made a highly textured and layers painting, full of movement! He is so excited for his friends in the Special Needs Barn to get their barn rebuilt! Painting is 8" x 8".
Billie’s Painting
$50

Billie’s painting is bright and gregarious just like her bubbly personality! It’s definitely bright and beautiful just like she is! Painting is 8" x 8".
Moby’s Painting
$50

Moby thinks combining painting with snacks is absolutely brilliant!!! He had a lot of fun making this painting anyways!!! Painting is 8" x 8".
Hans Neck Pillow
$25

Travel in style with Hans! Wilbur not included
Moby Neck Pillow
$25

Travel in style with Moby! Princess not included
Morty Neck Pillow
$25

Travel in style with Morty! Candy not included
Brutus plushie
$75

So warm and Cozy, fluffy, oversized plushie perfect for curling up on the couch on a cold winter day! One size fits all!
Carhartt Ball Cap #1
$25

Exclusive Carhartt hat with the Arthur’s Acres logo in Classic Carhartt Brown - the hat that Todd wears! Not available in our store!
Rosie Plushie Hoodie
$75

Beautiful Rosie on her wedding day on a warm oversized fluffy hoodie, perfect for a winter day! So soft, so warm! One size fits all!
Carhartt Ball Cap #2
$25

Exclusive Carhartt hat with the Arthur’s Acres logo in Classic Carhartt Brown - the hat that Todd wears! Not available in our store!
Carhartt Backpack
$50

Very exclusive Carhartt backpack with the Arthur’s Acres logo in classic Carhartt brown. Not available in our store - only available in our auction!
Carhartt Ball Cap #3
$25

Exclusive Carhartt hat with the Arthur’s Acres logo in Classic Carhartt Brown - the hat that Todd wears! Not available in our store!
The Morty Book Todd read on live! item
The Morty Book Todd read on live!
$20

As seen on the final live of Giving Tuesday, the actual book that the pigs booped and Todd dropped in the straw!
Kunekune Krew Blanket!
$75

Beautiful soft fluffy blanket with most of the beautiful Kunekune Krew!
Dorothy Peace, Love, & Pigs Friendship Bracelet
$15

Beautiful Dorothy Friendship Bracelet with Peace, Love, & Pig charms. So pretty in pink! This is a one of a kind design by our friend Robin.
Glinda Peace, Love, & Pigs Friendship Bracelet
$15

Spicy orange colors for Glinda’s friendship bracelet featuring Peace, Love, & Pig charms! This is a one of a kind design by our friend Robin.
Lenny Peace, Love, & Pigs Friendship Bracelet
$15

Lenny’s friendship bracelet is in vibrant, happy colors - just like Lenny’s personality! Lenny’s bracelet features Peace, Love, & Pig charms. This is a one of a kind design by our friend Robin.
Maya’s Friendship Bracelet
$15

Maya’s Friendship bracelet is two tone in pink and green beads and features a pig charm. This is a one of a kind design by our friend Robin.
Myles’ Friendship Bracelet
$15

Myles’ Friendship bracelet is two tone just like Maya’s bracelet. His bracelet is in baby blue and yellow beads and features a pig charm. This is a one of a kind design by our friend Robin.
Compassion is Contagious Double Friendship Bracelet
$20

So pretty in amethyst and purple tones, the Compassion is Contagious bracelet is a great conversation starter! The bracelets features Peace, Love and Pig charms. This is a one of a kind design by our friend Robin.
Paulie Walnuts wood burned artwork
$15

Beautiful wood burned artwork by @sickburnpyro on Instagram of the dapper Mr. Paulie Walnuts on his wedding day! Approximately 4” in diameter.
Rosie Wood Burned Artwork
$15

Beautiful wood burned artwork by @sickburnpyro on Instagram of the beautiful Rosie on her wedding day! Approximately 4” in diameter.
Anne Claire Wood Burned Artwork
$15

Beautiful wood burned artwork by @sickburnpyro on Instagram of the adorable bridesmaid Anne Claire at the wedding of Rosie and Paulie Walnuts. Approximately 4” in diameter.
Mrs and Mr Walnuts Wood Burned Art
$15

Beautiful wood burned artwork by @sickburnpyro on Instagram of Rosie and Paulie Walnuts on their wedding day. Approximately 4” in diameter.
Be an assistant chef on Compassionate Cooking!
$500

The winner will be an assistant chef on a live episode of Compassionate Cooking at a time mutually agreed! You will come up to the sanctuary and have a tour and some time with the pigs, and then join Todd on an episode of compassionate cooking! This auction item does not include transport to the sanctuary or lodging.

