Artistry of STEM

Hosted by

Artistry of STEM

About this event

Artistry of STEM Charity Golf Tournament 2026

Ruthven Rd

Norfolk, VA 23505, USA

Price per golfer
$150
Available until Apr 15
(4) golfers' team
$500
*Platinum Sponsor
$10,000

2 Foursome Teams
(2) Hole Signs -placed on 1&18
Name on website & all social media pages
Business info in gift bags
6-month banner ad on website
Name on Championship trophies and welcome banner

*Awards Luncheon Sponsor
$8,000

2 Foursome Teams
1 Hole Sponsor
Name on website & social media pages
Company materials available at luncheon
Assist w/Awarding trophies & photo op

*Gold Sponsor
$5,000

1 Foursome Team
(1) Hole Sign
Name on website & social media pages
Name on Longest Drive Trophies
Name on Closest to Pin Trophies
Name on welcome banner

*Silver Sponsor
$2,500

1 Foursome Team
1 Hole Sign
Name on website & social media pages

*Beverage Cart Sponsor
$2,500

2 Drink tickets per guests
Name on Beverage Cart
Name on website & social media pages

*Breakfast Sponsor
$1,500

Continental Breakfast sponsor w/signage (muffins & Juice)
Name on website & social media pages

*Hole Sponsor
$300
*Business Cards in Goody Bags
$50
Add a donation for Artistry of STEM

$

Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!