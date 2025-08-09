Artists Silent Auction

auctionV2.input.startingBid
Original painting by Liz Hamstra. The work comes in an 11"X14" Frame. Medium: Alcohol Inks on Yupo Paper ($175 value)
Original painting by Liz Hamstra. Medium: Alcohol Inks on Yupo Paper ($75 value). Black frame with white matte.
Original painting by Liz Hamstra. Medium: Alcohol Inks on Yupo Paper ($75 value). Black frame with white matte.
Name: Arrangement #2
Size: 13.5"x 40" Medium: Charcoal on paper
Retail Value: $250
