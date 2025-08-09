eventClosed

Artists Silent Auction

Liz Hamstra Painting #1 item
Liz Hamstra Painting #1
$25

Original painting by Liz Hamstra. The work comes in an 11"X14" Frame. Medium: Alcohol Inks on Yupo Paper ($175 value)

Liz Hamstra Painting #2 item
Liz Hamstra Painting #2
$15

Original painting by Liz Hamstra. Medium: Alcohol Inks on Yupo Paper ($75 value). Black frame with white matte.

Hamstra #3 item
Hamstra #3
$15

Original painting by Liz Hamstra. Medium: Alcohol Inks on Yupo Paper ($75 value). Black frame with white matte.

Elaina Robins Charcoal Portrait item
Elaina Robins Charcoal Portrait
$50

Name: Arrangement #2
Size: 13.5"x 40" Medium: Charcoal on paper
Retail Value: $250

