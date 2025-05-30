Duck Creek's 2025 Alumni Art Auction

auctionV2.input.startingBid
Elizabeth Hazan, Untitled, 2020, Watercolor on panel, 12 x 9 inches
(ACDC.25.019)
auctionV2.input.startingBid
Elizabeth Hazan, Field Study #6, 2020, Oil on panel, 12 x 9 inches
(ACDC.25.018)
auctionV2.input.startingBid
Elizabeth Hazan, Field 186, 2025, Oil and pastel on canvas, 24 x 20 inches
(ACDC.25.017)
auctionV2.input.startingBid
Sue McNally, Night on the Water, 2020, Acrylic on canvas, 32 x 36 inches
(ACDC.25.033)
auctionV2.input.startingBid
Sue McNally, Winter Sea, 2020, Oil on board,12 x 12 inches
(ACDC.25.034)
auctionV2.input.startingBid
John Little, Untitled, 1957
Ink on paper, 22 3/8 x 30 1/2 inches
(ACDC.25.027)
auctionV2.input.startingBid
John Little, Untitled (Hanover), 1960, Collage on heavyweight cold press paper, 22 3/8 x 30 1/2 inches
(ACDC.25.026)
auctionV2.input.startingBid
John Little, Untitled, 1963
Ink on paper, 17 x 14 inches
(ACDC.25.03)
auctionV2.input.startingBid
Sydney Albertini, Botanical Diptcyh, 2024, Oil and charcoal on paper (framed), 27 1/2 x 48 inches, 41 x 48 inches
(ACDC.25.013)
auctionV2.input.startingBid
Charles Manion, Untitled, Mixed media, 17 x 21 inches
(ACDC.25.045)
auctionV2.input.startingBid
Charles Manion, Untitled, Mixed media, 11 3/4 x 14 3/4 inches
(ACDC.25.047)
auctionV2.input.startingBid
Charles Manion, Untitled, Mixed media, 17 x 21 inches
(ACDC.25.046)
auctionV2.input.startingBid
Darius Yektai, Teal Still Life On Black Stool, 2024
Oil and resin on linen, 30 x 24 inches
(ACDC.25.048)
auctionV2.input.startingBid
Jennifer Cross, Flowers (with Egon Shiele), 2025, oil on wood, 15-1/2 x 12 inches
(ACDC.25.040)
auctionV2.input.startingBid
Elizabeth Duffy
Wearing Yardage (the sky above), 2021, Unbraided, pressed and sewn worn braided rug, rug remnant, 62 x 42 x 30 inches
(ACDC.25.008)
auctionV2.input.startingBid
Carl D'Alvia, Untitled, 2017
Ink on paper, 11 x 14 inches
(ACDC.25.049)
auctionV2.input.startingBid
William Eric Brown, Beach House #34, 2014
Ink jet and Flashe paint on paper
11 x 8 1/2 inches
(ACDC.25.002)
auctionV2.input.startingBid
William Eric Brown, Beach House #31, 2014
Ink jet and Flashe paint on paper
11 x 8 1/2 inches
(ACDC.25.001)
auctionV2.input.startingBid
Bryan Hunt, Standing Spiral, Deep Field 1, 2009, Graphite on Dura-Lar, 24 x 19 inches
(ACDC.25.043)
auctionV2.input.startingBid
Claire Watson, Poche, 2023, Pattern remnants of leather jacket, thread, canvas, gesso, 13 x 13 inches
(ACDC.25.011)
auctionV2.input.startingBid
Lucasen Brown, Spectral, 2023, Oil on linen, 36 x 24 inches
(ACDC.25.50)
auctionV2.input.startingBid
Lucasen Brown, Untitled (After LT), 2023, Oil on linen
14 x 11 inches
(ACDC.25.51)
auctionV2.input.startingBid
Lucasen Brown, Interlace II. 2023, Oil on linen, 16 x 12 inches
(ACDC.25.52)
auctionV2.input.startingBid
Fitzhugh Karol, Chickens and Goats, 2024, Terracotta, 17 x 13 inches
(ACDC.25.54)
auctionV2.input.startingBid
Fitzhugh Karol, Moonvies Gazer, 2024, Terracotta, 3 x 3 x 2 x inches
(ACDC.25.55)
auctionV2.input.startingBid
Carol Saft, Fireman's Carry, 2017, Bronze, edition of 1/5
6 x 3 1/2 x 2 inches
(ACDC.25.021)
auctionV2.input.startingBid
Fitzhugh Karol, Porcelain Plane 1, 2020, Porcelain, 6 1/2 x 6 x 3 inches
(ACDC.25.53)
auctionV2.input.startingBid
Carol Saft, Fallen Deer, 2011, Bronze (open edition), 7 x 2-3/4 x 1-3/4 inches
(ACDC.25.020)
auctionV2.input.startingBid
Francisco Daniel Cabrera,
Quimica Morada, 2023,
Mixed media on thermal receipt paper, 21 1/4 x 14 1/2 inches
(ACDC.25.58)
auctionV2.input.startingBid
Sally Richardson, Head, 2014, Driftwood, brick, 33 x 8 x 5 inches
(ACDC.25.015)
auctionV2.input.startingBid
Carol Saft, Burning House, 2021, Acrylic on canvas, 12 x 12 inches
(ACDC.25.022)
auctionV2.input.startingBid
Lindsay Morris, Untitled 3, 2020, Archival Pigment Print, Collage (unique), 24 x 24 inches (ACDC.25.004)
auctionV2.input.startingBid
Lindsay Morris, Untitled 5, 2020, Archival Pigment Print, Collage (unique), 24 x 24 inches (ACDC.25.005)
auctionV2.input.startingBid
Lindsay Morris, Untitled 2, 2020, Archival Pigment Print, Collage (unique), 24 x 24 inches (ACDC.25.006)
auctionV2.input.startingBid
Lindsay Morris, Untitled 1, 2020, Archival Pigment Print, Collage (unique), 24 x 24 inches (ACDC.25.003)
auctionV2.input.startingBid
Tara Geer, milkweed leaving / head into wind, 2022, 22 x 30 inches
(ACDC.25.041)
auctionV2.input.startingBid
Tara Geer, little pretzel / opening biali, 2021, 22 x 30 inches
(ACDC.25.042)
auctionV2.input.startingBid
Ross Watts, Enfilade Enfilade (2021.11.20), 2021, Vibrachrome Print, 24 x 24 inches
(ACDC.25.035)
auctionV2.input.startingBid
Ross Watts, In the Belly of the Bear (2022.02.04), 2022, Vibrachrome Print, 24 x 24 inches
(ACDC.25.038)
auctionV2.input.startingBid
Ross Watts, Vesta-I'm Coming Home Again (2022.04.26), 2022, Vibrachrome Print, 24 x 24 inches
(ACDC.25.037)
auctionV2.input.startingBid
Ross Watts, Peanut Butter on Toast (2021.10.14), 2021,
Vibrachrome Print, 24 x 24 inches
(ACDC.25.043)
auctionV2.input.startingBid
Sydney Albertini, Botanical Collage 3, 2024, Collaged drawing on paper (framed), 9 x 12 inches
(ACDC.25.014.3 - ONLINE ONLY))
auctionV2.input.startingBid
Sydney Albertini, Botanical Collage 5, 2024, Collaged drawing on paper (framed), 9 x 12 inches
(ACDC.25.014.5 - ONLINE ONLY)
auctionV2.input.startingBid
Sydney Albertini, Botanical Collage 6, 2024, Collaged drawing on paper (framed), 9 x 12 inches
(ACDC.25.014.6 - ONLINE ONLY)
auctionV2.input.startingBid
Sydney Albertini, Botanical Collage 8, 2024, Collaged drawing on paper (framed), 9 x 12 inches
(ACDC.25.014.8 - ONLINE ONLY)
auctionV2.input.startingBid
Sydney Albertini, Botanical Collage 9, 2024, Collaged drawing on paper (framed), 9 x 12 inches
(ACDC.25.014.9 - ONLINE ONLY)
auctionV2.input.startingBid
Don Christensen, Safety Step, 2012, oil and alkyd on wood, 11 x 10 x 11 inches
(ACDC.25.025)
auctionV2.input.startingBid
Don Christensen, Aces, 2012, oil and alkyd on wood, 23 3/4 x 12 x 10 3/4 inches
(ACDC.25.024)
auctionV2.input.startingBid
Don Christensen, Hello, How Are You, 2022, Acrylic on wood, 15 x 18 inches
(ACDC.25.053)
auctionV2.input.startingBid
John Little, Ballet, 1939, Ink on paper, 23 1/2 x 29 1/8 inches
(ACDC.25.028 - ONLINE ONLY)
auctionV2.input.startingBid
John Little, Path of Incidence
1974, Print Editon 5/9, 25 x 30 inches
(ACDC.25.029 - ONLINE ONLY)
auctionV2.input.startingBid
John Little, Duck Creek (Landscape), 1982, Silkscreen on paper (signed and dated), 21 1/2 x 29 inches (ACDC.25.032)
common:zeffyTipDisclaimerTicketing