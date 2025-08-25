2025 Fall Art Classes

1755 Sunnyvale Ave. Walnut Creek

CA 94597

兒童班 (3 堂) Children
$110

Age: 6-9 years old

Art Class Dates 上課日期:
choose 3 meetings from the following dates:
session 2: 9/28, 10/5, 10/12,
session 3: 10/19, 10/26, 11/2,

session 4: 11/9, 11/16, 12/7

Time 時間: 2:30~3:30 PM 


$35/class (including materials) + $5 cleaning fee

青少年成人班 (3 堂) Pre-teens–Adults
$155

Age: 10+ years old

Art Class Dates 上課日期:
choose 3 meetings from the following dates:
session 2: 9/28, 10/5, 10/12,
session 3: 10/19, 10/26, 11/2,

session 4: 11/9, 11/16, 12/7

Time 時間: 3:45~5:15 PM 


$50/class (including materials) + $5 cleaning fee

