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About this raffle

Ashland Ranch PTSO's Fall Raffle Baskets

1 chance of winning the "A Night at Hogwarts Basket"
$1

Basket includes:

  • Wizard Origami Book
  • Wizard Cookbook
  • Set of Colored Pencils
  • Chocolate Frogs
  • Assorted Wizard Candies
  • Coloring Books (set of 2)
5 chances of winning the "A Night at Hogwarts Basket"
$5

Basket includes:

  • Wizard Origami Book
  • Wizard Cookbook
  • Set of Colored Pencils
  • Chocolate Frogs
  • Assorted Wizard Candies
  • Coloring Books (set of 2)
12 chances of winning the "A Night at Hogwarts Basket"
$10

Basket includes:

  • Wizard Origami Book
  • Wizard Cookbook
  • Set of Colored Pencils
  • Chocolate Frogs
  • Assorted Wizard Candies
  • Coloring Books (set of 2)
1 chance of winning the "Family Movie Night Basket"
$1

Basket includes:

  • Harkins Gift Card ($50 value)
  • Regal Gift Card ($25 value)
  • Plush throw blanket
  • 1 box Swiss Miss hot chocolate
  • 2 boxes M&Ms
  • 1 box Junior Mints
  • 2 boxes Sour Patch Kids
  • 4 Crunch Bars
  • 1 box Mike & Ike's
  • 1 box Milk Duds
  • 1 box Red Vines
  • 1 box Orville Redenbacher popcorn
  • 1 box Pop Secret popcorn
  • 1 bottle movie butter
  • 1 nacho cheddar popcorn seasoning
  • 1 white cheddar popcorn seasoning
  • 1 kettle corn popcorn seasoning
  • 1 ranch popcorn seasoning
  • 6 reusable popcorn containers
5 chances of winning the "Family Movie Night Basket"
$5

Basket includes:

  • Harkins Gift Card ($50 value)
  • Regal Gift Card ($25 value)
  • Plush throw blanket
  • 1 box Swiss Miss hot chocolate
  • 2 boxes M&Ms
  • 1 box Junior Mints
  • 2 boxes Sour Patch Kids
  • 4 Crunch Bars
  • 1 box Mike & Ike's
  • 1 box Milk Duds
  • 1 box Red Vines
  • 1 box Orville Redenbacher popcorn
  • 1 box Pop Secret popcorn
  • 1 bottle movie butter
  • 1 nacho cheddar popcorn seasoning
  • 1 white cheddar popcorn seasoning
  • 1 kettle corn popcorn seasoning
  • 1 ranch popcorn seasoning
  • 6 reusable popcorn containers
12 chances of winning the "Family Movie Night Basket"
$10

Basket includes:

  • Harkins Gift Card ($50 value)
  • Regal Gift Card ($25 value)
  • Plush throw blanket
  • 1 box Swiss Miss hot chocolate
  • 2 boxes M&Ms
  • 1 box Junior Mints
  • 2 boxes Sour Patch Kids
  • 4 Crunch Bars
  • 1 box Mike & Ike's
  • 1 box Milk Duds
  • 1 box Red Vines
  • 1 box Orville Redenbacher popcorn
  • 1 box Pop Secret popcorn
  • 1 bottle movie butter
  • 1 nacho cheddar popcorn seasoning
  • 1 white cheddar popcorn seasoning
  • 1 kettle corn popcorn seasoning
  • 1 ranch popcorn seasoning
  • 6 reusable popcorn containers
1 chance of winning the "Harvest Charcuterie Basket"
$1

Basket includes:

  • Charcuterie Board
  • Serving Accessories
  • Fancy Toothpicks
  • Cocktail Sticks
  • Snack Labels
  • Ramekins (set of 6)
  • Stemless Wine Glasses (set of 4)
  • Assorted Jams/Spreads
  • Gourmet Nuts
  • Gourmet Cracker Crisps (2 boxes)
  • Total Wine Gift Card ($30 value)
5 chances of winning the "Harvest Charcuterie Basket"
$5

Basket includes:

  • Charcuterie Board
  • Serving Accessories
  • Fancy Toothpicks
  • Cocktail Sticks
  • Snack Labels
  • Ramekins (set of 6)
  • Stemless Wine Glasses (set of 4)
  • Assorted Jams/Spreads
  • Gourmet Nuts
  • Gourmet Cracker Crisps (2 boxes)
  • Total Wine Gift Card ($30 value)
12 chances of winning the "Harvest Charcuterie Basket"
$10

Basket includes:

  • Charcuterie Board
  • Serving Accessories
  • Fancy Toothpicks
  • Cocktail Sticks
  • Snack Labels
  • Ramekins (set of 6)
  • Stemless Wine Glasses (set of 4)
  • Assorted Jams/Spreads
  • Gourmet Nuts
  • Gourmet Cracker Crisps (2 boxes)
  • Total Wine Gift Card ($30 value)
1 chance of winning the "Family Pizza Night Basket"
$1

Basket includes:

  • Pizza-Themed:
  • -Apron/Oven Mitts
  • -Serving Supplies
  • Recipes
  • Fun Drinks
  • Sauce Gift Card
  • Pizza Baking Sheet
  • Pizza Cutter
  • Dough Tools
  • Pizza Sauce
  • Herbs & Spices
  • Oil
  • Pizza Party Dice Game
5 chances of winning the "Family Pizza Night Basket"
$5

Basket includes:

  • Pizza-Themed:
  • -Apron/Oven Mitts
  • -Serving Supplies
  • Recipes
  • Fun Drinks
  • Sauce Gift Card
  • Pizza Baking Sheet
  • Pizza Cutter
  • Dough Tools
  • Pizza Sauce
  • Herbs & Spices
  • Oil
  • Pizza Party Dice Game
12 chances of winning the "Family Pizza Night Basket"
$10

Basket includes:

  • Pizza-Themed:
  • -Apron/Oven Mitts
  • -Serving Supplies
  • Recipes
  • Fun Drinks
  • Sauce Gift Card
  • Pizza Baking Sheet
  • Pizza Cutter
  • Dough Tools
  • Pizza Sauce
  • Herbs & Spices
  • Oil
  • Pizza Party Dice Game
1 chance of winning the "Outdoor Family Game Night Basket"
$1

Basket includes:

  • Solo Stove Cinder Tabletop Bowl
  • Metal roasting skewers
  • Outdoor blanket
  • Package of marshmallows
  • Box of graham crackers
  • 5 Hershey Bars
  • Large bag of popcorn
  • Board games:
  • -Twister
  • -Spot It Connect
  • -What Would You Choose?
  • -Taco, Cat, Goat, Cheese, Pizza
  • -6 pack of card games
5 chances of winning the "Outdoor Family Game Night Basket"
$5

Basket includes:

  • Solo Stove Cinder Tabletop Bowl
  • Metal roasting skewers
  • Outdoor blanket
  • Package of marshmallows
  • Box of graham crackers
  • 5 Hershey Bars
  • Large bag of popcorn
  • Board games:
  • -Twister
  • -Spot It Connect
  • -What Would You Choose?
  • -Taco, Cat, Goat, Cheese, Pizza
  • -6 pack of card games
12 chances of winning the "Outdoor Family Game Night Basket"
$10

Basket includes:

  • Solo Stove Cinder Tabletop Bowl
  • Metal roasting skewers
  • Outdoor blanket
  • Package of marshmallows
  • Box of graham crackers
  • 5 Hershey Bars
  • Large bag of popcorn
  • Board games:
  • -Twister
  • -Spot It Connect
  • -What Would You Choose?
  • -Taco, Cat, Goat, Cheese, Pizza
  • -6 pack of card games
1 chance of winning the "School Spirit Basket"
$1

Basket includes:

  • Purple Tumbler
  • Yellow Tumbler
  • Handmade Spirit Shirts (2)
  • Stackable Friendship Bracelets (in school colors)
  • Holographic Tattoos
5 chances of winning the "School Spirit Basket"
$5

Basket includes:

  • Purple Tumbler
  • Yellow Tumbler
  • Handmade Spirit Shirts (2)
  • Stackable Friendship Bracelets (in school colors)
  • Holographic Tattoos
12 chances of winning the "School Spirit Basket"
$10

Basket includes:

  • Purple Tumbler
  • Yellow Tumbler
  • Handmade Spirit Shirts (2)
  • Stackable Friendship Bracelets (in school colors)
  • Holographic Tattoos
1 chance of winning the "Sensory Fun Basket"
$1

Basket includes:

  • Wiggle Seat
  • Needoh
  • -Fuzz ball
  • -Color changing
  • -Funky pup
  • Squishy Cheese
  • Liquid Motion Bubbler
  • Galaxy Color Changing Putty
  • Deluxe Fidget Box
  • Kinetic Sand
  • Weighted Stuffie
  • 3-D Printed Fidgets
  • Water Wiggler
  • Floating Ring Water Toy
  • Slime Jars (set of 2)
  • Magic Rainbow Ball
5 chances of winning the "Sensory Fun Basket"
$5

Basket includes:

  • Wiggle Seat
  • Needoh
  • -Fuzz ball
  • -Color changing
  • -Funky pup
  • Squishy Cheese
  • Liquid Motion Bubbler
  • Galaxy Color Changing Putty
  • Deluxe Fidget Box
  • Kinetic Sand
  • Weighted Stuffie
  • 3-D Printed Fidgets
  • Water Wiggler
  • Floating Ring Water Toy
  • Slime Jars (set of 2)
  • Magic Rainbow Ball
12 chances of winning the "Sensory Fun Basket"
$10

Basket includes:

  • Wiggle Seat
  • Needoh
  • -Fuzz ball
  • -Color changing
  • -Funky pup
  • Squishy Cheese
  • Liquid Motion Bubbler
  • Galaxy Color Changing Putty
  • Deluxe Fidget Box
  • Kinetic Sand
  • Weighted Stuffie
  • 3-D Printed Fidgets
  • Water Wiggler
  • Floating Ring Water Toy
  • Slime Jars (set of 2)
  • Magic Rainbow Ball
1 chance of winning the "Sweater Weather Basket"
$1

Basket includes:

  • SOL DE JANEIRO Hair & Body Mist
  • Cable Knit Throw Blanket
  • Lip Masks & Oil
  • Burt’s Bees Hand Cream
  • Brown Sugar Scrub
  • Tree Hut Overnight Lip Mask
  • Fuzzy Socks (1 pair)
5 chances of winning the "Sweater Weather Basket"
$5

Basket includes:

  • SOL DE JANEIRO Hair & Body Mist
  • Cable Knit Throw Blanket
  • Lip Masks & Oil
  • Burt’s Bees Hand Cream
  • Brown Sugar Scrub
  • Tree Hut Overnight Lip Mask
  • Fuzzy Socks (1 pair)
12 chances of winning the "Sweater Weather Basket"
$10

Basket includes:

  • SOL DE JANEIRO Hair & Body Mist
  • Cable Knit Throw Blanket
  • Lip Masks & Oil
  • Burt’s Bees Hand Cream
  • Brown Sugar Scrub
  • Tree Hut Overnight Lip Mask
  • Fuzzy Socks (1 pair)

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