About the memberships

Association BIP BIP COYOTE Antilles Guyane's Memberships

Regular Membership - Adhésion de base
$60

Renews yearly on: December 1

Regular membership 60$ or 50€

Sticker asso - fluorescent cap and vest with all the benefits to be won from our business partners, discounts and gifts for members.


Adhésion de base 50€ ou 60$

Autocollant de l'asso - Casquette et gilet fluo avec tous les avantages qui seront à gagner chez nos partenaires commerciaux, réductions et cadeaux pour les membres.

Premium Membership - Adhésion Premium
$120

Renews yearly on: December 1

Premium Membership 120$ or 100€

2 Stickers - 2 Caps and fluorescent vests with all the benefits that can be earned with our business partners, discounts and gifts for members. Also includes €50 or $60 in shopping vouchers.


Adhésion Premium 100€ ou 120$

2 Autocollants - 2 Casquettes et gilets fluo avec tous les avantages qui seront à gagner chez nos partenaires commerciaux, réductions et cadeaux pour les membres. Avec aussi 50€ ou 60$ en bons d'achats.

PLATINUM Membership - Adhésion PLATINIUM
$200

Renews yearly on: December 1

PLATINUM Membership - $200 or €165


2 Stickers - 2 Caps and fluorescent vests with all the benefits to be won with our business partners, discounts and gifts for members. Also includes €50 or $60 in gift vouchers.


And a front/rear HD dash cam to install in your vehicle worth €120 or $145.


Preferred spots on the INVITATIONS to the BIP-BIP COYOTE SAFETY EVENINGS (3 per year)

---------------------------------


Adhésion PLATINIUM - 200$ or 165€

2 Autocollants - 2 Casquettes et gilets fluo avec tous les avantages qui seront à gagner chez nos partenaires commerciaux, réductions et cadeaux pour les membres. Avec aussi 50€ ou 60$ en bons d'achats.

Et une caméra dash-cam avant/arrière en HD pour installer dans votre véhicule d'une valeur de 120€ ou 145$.

Places préférentielles sur les INVITATIONS aux SOIREES SECURITES BIP-BIP COYOTE (3 par ans)

