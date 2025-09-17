Association BIP BIP COYOTE Antilles Guyane's Memberships

Offered by
About the memberships
Renews yearly on: December 1
Regular membership 60$ or 50€
Sticker asso - fluorescent cap and vest with all the benefits to be won from our business partners, discounts and gifts for members.
Adhésion de base 50€ ou 60$
Autocollant de l'asso - Casquette et gilet fluo avec tous les avantages qui seront à gagner chez nos partenaires commerciaux, réductions et cadeaux pour les membres.
Premium Membership 120$ or 100€
2 Stickers - 2 Caps and fluorescent vests with all the benefits that can be earned with our business partners, discounts and gifts for members. Also includes €50 or $60 in shopping vouchers.
Adhésion Premium 100€ ou 120$
2 Autocollants - 2 Casquettes et gilets fluo avec tous les avantages qui seront à gagner chez nos partenaires commerciaux, réductions et cadeaux pour les membres. Avec aussi 50€ ou 60$ en bons d'achats.
PLATINUM Membership - $200 or €165
2 Stickers - 2 Caps and fluorescent vests with all the benefits to be won with our business partners, discounts and gifts for members. Also includes €50 or $60 in gift vouchers.
And a front/rear HD dash cam to install in your vehicle worth €120 or $145.
Preferred spots on the INVITATIONS to the BIP-BIP COYOTE SAFETY EVENINGS (3 per year)
Adhésion PLATINIUM - 200$ or 165€
2 Autocollants - 2 Casquettes et gilets fluo avec tous les avantages qui seront à gagner chez nos partenaires commerciaux, réductions et cadeaux pour les membres. Avec aussi 50€ ou 60$ en bons d'achats.
Et une caméra dash-cam avant/arrière en HD pour installer dans votre véhicule d'une valeur de 120€ ou 145$.
Places préférentielles sur les INVITATIONS aux SOIREES SECURITES BIP-BIP COYOTE (3 par ans)
