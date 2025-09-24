Hosted by

Association Of Community Action Partnerships Of Louisiana

Association of Community Action Partnerships Louisiana Conference 2026

1521 W Pinhook Rd

Lafayette, LA 70503, USA

Regular Registration
$350

Grants entry to the event with access to standard amenities and activities.

Diamond Sponsor
$10,000

DIAMOND LEVEL

·Two (2) Tabletop Exhibits

·Four (4) Conference tickets

·General Session Recognition

Greeting remarks during Luncheon Meal (10 Minutes)

·Logo placement on intro presentation during general sessions

·Logo placement in event lobby

·One (1) sponsor promotional item/handout (placed in conference registration bags)

·Logo featured on ACAP’s website

·One (1) 30-minute Conference Session

Platinum Sponsor
$5,000

PLATINUM LEVEL

·One (1) Tabletop Exhibit

·Three (3) Conference tickets

·Greeting remarks during Opening Session (5 minutes)

Logo placement on intro presentation during general sessions

·Logo placement in event lobby

·One (1) sponsor promotional item/handout (placed in conference registration bags)

·Logo featured on ACAP’s website

Gold Sponsor
$2,500

GOLD LEVEL

· One (1) Tabletop Exhibit

·Two (2) conference tickets

·Logo placement on intro presentation during general sessions

·Logo placement in event lobby

Logo featured on ACAP’s website

Silver Sponsor
$1,000

SILVER LEVEL

·One (1) Tabletop Exhibit

·One (1) conference ticket

·Logo placement on intro presentation during general sessions

·Logo placement in event lobby

 

Bronze Sponsor
$500

BRONZE LEVEL

·One (1) Tabletop Exhibit

·Logo placement on intro presentation during general sessions

Logo placement in event lobby

Presenter
Free

Conference Presenter

