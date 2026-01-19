Athletes and Horse program

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About this event
7 left!
90-minute Athletes & Horses Pilot Program experience for youth athletes.
Includes guided movement and equine bonding.
Closed-toe shoes required.
Parent/guardian consent & waiver required.
No refunds. Ticket may be transferred.
Suggested donation: $25.
7 left!
90-minute Athletes & Horses Pilot Program experience for adult athletes.
Includes guided movement and equine bonding.
Closed-toe shoes required.
Waiver required.
No refunds. Ticket may be transferred.
Suggested donation: $25.
$
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