Hosted by
Oconomowoc Wrestling Booster Club
Auction Baskets
Auction Baskets - Single Tickets
$1
Single Ticket
Single Ticket
More details...
Add
Auction Baskets - 6 Tickets
$5
6 Tickets
6 Tickets
More details...
Add
Auction Baskets - 10 Tickets
$15
10 Tickets
10 Tickets
More details...
Add
Auction Baskets - 1/2 Wingspan
$20
Half Wingspan (Sternum to Fingertips)
Half Wingspan (Sternum to Fingertips)
More details...
Add
Auction Basket - Full Wingspan
$30
Full Wingspan
Full Wingspan
More details...
Add
Did you know?
We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!
Continue