Oconomowoc Wrestling Booster Club

Hosted by

Oconomowoc Wrestling Booster Club

Auction Baskets

Auction Baskets - Single Tickets
$1
Single Ticket
Auction Baskets - 6 Tickets
$5
6 Tickets
Auction Baskets - 10 Tickets
$15
10 Tickets
Auction Baskets - 1/2 Wingspan
$20
Half Wingspan (Sternum to Fingertips)
Auction Basket - Full Wingspan
$30
Full Wingspan

Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!