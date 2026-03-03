Auxiliary Unit At Zimmerman

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About this event

Auxiliary 19th Annual Golf Tournament - Zimmerman Minnesota

301 Golf Course Rd

Princeton, MN 55371, USA

Single Golfer
$120

Please provide your team name at checkout

Eagle Sponsorship item
Eagle Sponsorship
$750

Dinner for 2
2 Drink Tickets
Signage & Recognition
Recognition in print/social
Host your hole to promote your business or organization with employees, family, & friends

Birdie Sponsorship item
Birdie Sponsorship
$500

4 Raffle Tickets
$75 in Legion Apparel
Signage & Recognition
Recognition in print/social
Host your hole to promote your business or organization with employees, family, & friends

Hole Sponsor item
Hole Sponsor
$200

Signage at hole

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