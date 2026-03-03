Auxiliary 19th Annual Golf Tournament - Zimmerman Minnesota

Hosted by
About this event
Please provide your team name at checkout
Dinner for 2
2 Drink Tickets
Signage & Recognition
Recognition in print/social
Host your hole to promote your business or organization with employees, family, & friends
4 Raffle Tickets
$75 in Legion Apparel
Signage & Recognition
Recognition in print/social
Host your hole to promote your business or organization with employees, family, & friends
Signage at hole
$
Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!