Avaloch Farm Music Retreat Inc

Offered by

Avaloch Farm Music Retreat Inc

About the memberships

Avaloch Farm Music Institute Season Pass

2026 Season Pass with Meals
$500

Renews yearly on: December 31

Concerts Include:

ALL EVENINGS @ AVALOCH Concerts

~ March 20 @ 5:30 PM

~ May 30 @ 5:00 PM

~ September 5 @ 5:00 PM

~ September 12 @ 5:00 PM

~ September 19 @ 5:00 PM

~ September 26 @ 5:00 PM


EAR Residency Concert Feat. W4RP

~ April 24 @ 5:30 PM


Community Night

~ May 24 @ 4:00 PM


Avaloch Chamber Music Festival

~ June 11 @ 5:30 PM

~ June 12 @ 2:00PM & 5:30 PM

~ June 13 @ 2:00PM & 5:30 PM


Pittsburgh New Music Ensemble

~ June 20 @ 7:30 PM


Community NIght

~ July 4 @ 4:00 PM


Scott Kirby, Gabriel Donohue, and Friends

~ August 29 @ 7:30 PM (LAWN SEATING ONLY)

7:30 PM

Community Night

~ September 6 @ 4:00 PM


EAR Residency Concert feat. The Moanin’ Frogs

~ October 10 @ 5:00 PM

2026 Season Pass without Meals
$300

Renews yearly on: December 31

Concerts Include:

ALL EVENINGS @ AVALOCH Concerts

~ March 20 @ 5:30 PM

~ May 30 @ 5:00 PM

~ September 5 @ 5:00 PM

~ September 12 @ 5:00 PM

~ September 19 @ 5:00 PM

~ September 26 @ 5:00 PM


EAR Residency Concert Feat. W4RP

~ April 24 @ 5:30 PM


Community Night

~ May 24 @ 4:00 PM


Avaloch Chamber Music Festival

~ June 11 @ 5:30 PM

~ June 12 @ 2:00PM & 5:30 PM

~ June 13 @ 2:00PM & 5:30 PM


Pittsburgh New Music Ensemble

~ June 20 @ 7:30 PM


Community NIght

~ July 4 @ 4:00 PM


Scott Kirby, Gabriel Donohue, and Friends

~ August 29 @ 7:30 PM (LAWN SEATING ONLY)

7:30 PM

Community Night

~ September 6 @ 4:00 PM


EAR Residency Concert feat. The Moanin’ Frogs

~ October 10 @ 5:00 PM

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