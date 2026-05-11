Avaloch Farm Music Institute Season Pass

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About the memberships
Renews yearly on: December 31
Concerts Include:
ALL EVENINGS @ AVALOCH Concerts
~ March 20 @ 5:30 PM
~ May 30 @ 5:00 PM
~ September 5 @ 5:00 PM
~ September 12 @ 5:00 PM
~ September 19 @ 5:00 PM
~ September 26 @ 5:00 PM
EAR Residency Concert Feat. W4RP
~ April 24 @ 5:30 PM
Community Night
~ May 24 @ 4:00 PM
Avaloch Chamber Music Festival
~ June 11 @ 5:30 PM
~ June 12 @ 2:00PM & 5:30 PM
~ June 13 @ 2:00PM & 5:30 PM
Pittsburgh New Music Ensemble
~ June 20 @ 7:30 PM
Community NIght
~ July 4 @ 4:00 PM
Scott Kirby, Gabriel Donohue, and Friends
~ August 29 @ 7:30 PM (LAWN SEATING ONLY)
7:30 PM
Community Night
~ September 6 @ 4:00 PM
EAR Residency Concert feat. The Moanin’ Frogs
~ October 10 @ 5:00 PM
Renews yearly on: December 31
Concerts Include:
ALL EVENINGS @ AVALOCH Concerts
~ March 20 @ 5:30 PM
~ May 30 @ 5:00 PM
~ September 5 @ 5:00 PM
~ September 12 @ 5:00 PM
~ September 19 @ 5:00 PM
~ September 26 @ 5:00 PM
EAR Residency Concert Feat. W4RP
~ April 24 @ 5:30 PM
Community Night
~ May 24 @ 4:00 PM
Avaloch Chamber Music Festival
~ June 11 @ 5:30 PM
~ June 12 @ 2:00PM & 5:30 PM
~ June 13 @ 2:00PM & 5:30 PM
Pittsburgh New Music Ensemble
~ June 20 @ 7:30 PM
Community NIght
~ July 4 @ 4:00 PM
Scott Kirby, Gabriel Donohue, and Friends
~ August 29 @ 7:30 PM (LAWN SEATING ONLY)
7:30 PM
Community Night
~ September 6 @ 4:00 PM
EAR Residency Concert feat. The Moanin’ Frogs
~ October 10 @ 5:00 PM
$
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