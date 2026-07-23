brown Wilson American football

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Avon Quarterback Club

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Avon Quarterback Club's Silent Auction

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Braden Smith Autographed 16x20 item
Braden Smith Autographed 16x20
$216

Starting bid

Framed 16x20

Brian Urlacher Autographed Jersey item
Brian Urlacher Autographed Jersey
$276

Starting bid

Beckett Verified Authentic

Dick Butkus Autographed Jersey item
Dick Butkus Autographed Jersey
$264

Starting bid

Beckett Verified Authentic

Fernando Mendoza Autographed 16x20 item
Fernando Mendoza Autographed 16x20
$1,560

Starting bid

Framed 16x20 "Iconic Touchdown"

Fernando Mendoza Rookie Card Framed Display item
Fernando Mendoza Rookie Card Framed Display
$240

Starting bid

Framed 16x20 "Iconic Touchdown" with NFL Rookie Card

Jamari Sharpe Autographed 16x20 item
Jamari Sharpe Autographed 16x20
$210

Starting bid

Framed 16x20 vs Miami

Jonathan Taylor Autographed 16x20 item
Jonathan Taylor Autographed 16x20
$408

Starting bid

Framed 16x20

Mikail Kamara Autographed 16x20 item
Mikail Kamara Autographed 16x20
$240

Starting bid

Framed 16x20 "blocked punt"

Mike Alstott Autographed Jersey item
Mike Alstott Autographed Jersey
$240

Starting bid

Purdue-Beckett Verified Authentic

Tyler Warren Autographed Jersey item
Tyler Warren Autographed Jersey
$330

Starting bid

JSA Authentication

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