Avon Quarterback Club's Silent Auction

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Framed 16x20
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Beckett Verified Authentic
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Beckett Verified Authentic
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Framed 16x20 "Iconic Touchdown"
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Framed 16x20 "Iconic Touchdown" with NFL Rookie Card
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Framed 16x20 vs Miami
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Framed 16x20
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Framed 16x20 "blocked punt"
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Purdue-Beckett Verified Authentic
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JSA Authentication
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