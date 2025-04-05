Hosted by

Carolina Center For Spiritual Awakening

Awaken Spiritual Community Silent Auction & Gala

7300 Mallard Creek Rd, Charlotte, NC 28262, USA

Set of 3 notecards gift wrapped (A)
$10

Set of 3 notecards gift wrapped by Donna Heil. Value: $25
Set of 3 notecards (gift wrapped) (B)
$10

Set of 3 notecards gift wrapped by Donna Heil. Value: $25
Tea towel gift wrapped (flower)
$10

Tea towel by Donna Heil. Value: $25
Tea towel gift wrapped (bird)
$10

Tea towel by Donna Heil. Value: $25
Online art class
$15

Online art class by Anju Artworks Value: $35
Watercolor online class
$15

Watercolor 90 min online class with Carola Berte Value:$35
1 hour Holistic Health Consultation
$20

1 Holistic Health Consultation by Annette Thompson The goal is to identify imbalances and create a personalized plan to improve overall wellness. Value: $45 tranquilitypointtherapy.com
Heart Shape Art Glass
$20

Heart shape art glass, blue & purple couple holding hands. Gea Art Glass Sculpture. 8.5 in tall, 8 in long. Value: $45
Turquoise Necklace
$20

Beautiful Turquoise stones trimmed in silver with silver chain. $50
Picture Frames
$20

Two picture frames with gold beaded trim (8X10 Matted) Value: $50
Relaxing with Abril Fitch (A)
$45

Offering one hour in-home massage services for your comfort and convenience. Value: $85
Ankh Necklace
$20

Ankh Necklace Value: $50
Relaxing with Abril Fitch (B)
$45

Offering one hour in-home massage services for your comfort and convenience. Value: $85
Relaxing with Abril Fitch (C)
$45

Offering one hour in-home massage services for your comfort and convenience. Value: $85
Framed original watercolor
$50

Framed original watercolor by Donna Heil. Value: $100
1 hour life or professional coaching session
$50

1 hour life or professional coaching session by Renata Ledecky Web site: empiricalgrowthcoaching.com Value: $100
Non Professional Handyman Services
$50

Non Professional handyman services up to two hours by Sergio Ferragut Value: $100
1 hour massage by Sametha (A)
$50

1 hour massage by Hands by Sametha Value: $100
1 hour massage by Sametha (B)
$50

1 hour massage by Hands by Sametha Value: $100
Craniosacral Therapy
$50

One hour CST value: $105 Gentle touch modality for any physical or emotional stress or trauma. Montseferragut.com
1 hr Bars Access Consciousness session by Montse Ferragut (A
$50

Value: $105 Gary Douglas channeled 32 points on the head, now called the Bars. He received the awareness that these bars were a tool to help people start functioning in a different way on the planet. As we connect to these 32 points or bars, running energy through them and connecting to the body, the therapist is in constant silent questioning with the body that will challenge your belief systems, points of view and judgments. Questions that will unlock the places of limitation and bring light to where you are choosing to not have choice.
1 hr Bars Access Consciousness session by Montse Ferragut (B
$50

Value:105 Gary Douglas channeled 32 points on the head, now called the Bars. He received the awareness that these bars were a tool to help people start functioning in a different way on the planet. As we connect to these 32 points or bars, running energy through them and connecting to the body, the therapist is in constant silent questioning with the body that will challenge your belief systems, points of view and judgments. Questions that will unlock the places of limitation and bring light to where you are choosing to not have choice.
1 hour sound healing session
$55

One hour sound healing session by Ana Lucia Divins for one person at my studio located in the Waverly area. Azulhealing.com Value: $125
Signed Archival Print CLT
$60

Signed archival print by Donna Heil. Value: $150
1 Tapping session with Marilyn Atlas (A)
$60

1 hour tapping session with Marilyn Atlas to release weight, smoking, fear and/or anxiety Atlascounseling.com Value: $150
1 Tapping session with Marilyn Atlas (B)
$60

1 hour tapping session with Marilyn Atlas to release weight, smoking, fear and/or anxiety Atlascounseling.com Value: $150
1 Tapping session with Marilyn Atlas (C)
$60

1 hour tapping session with Marilyn Atlas to release weight, smoking, fear and/or anxiety Atlascounseling.com Value: $150
1 Hypnotherapy session (A)
$60

1 hour Hypnotherapy session with Marilyn Atlas for weight, loss, smoking, confidence, sleep. Atlascounseling.com Value: $150
1 Hypnotherapy session (B)
$60

1 hour Hypnotherapy session with Marilyn Atlas for weight, loss, smoking, confidence, sleep. Atlascounseling.com Value: $150
1 Hypnotherapy session (C)
$60

1 hour Hypnotherapy session with Marilyn Atlas for weight, loss, smoking, confidence, sleep. Atlascounseling.com Value: $150
Food Glorious Food by Abby Dillworth
$60

4 Course Catered Meal for 2 (Delivered and served if desired) $150
12x12 acrylic painting
$70

Acrylic painting by Montse Ferragut Value: $200
18x18 acrylic painting
$100

Acrylic painting by Montse Ferragut Value:$350
Home Cleaning/Organization
$85

Home Cleaning/Organization By Sara at your service. Value:$275
4 Coaching sessions for one person
$222

Value: $797 You’ll journey with Coach Cayme Andrea- ordained Science of mind spiritual principles NLP techniques to shift limiting beliefs Ho’oponopono for emotional healing and release. Customized wellness support to resent your body and mind.
6hr day retreat with Rev. Christy
$200

6hr Day Retreat 10-4 in NC foothills. Nature, mindfulness, coaching if requested or just playing and resting in nature. $600 value

