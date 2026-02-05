Allegheny West Conference of Seventh-Day Adventists

Allegheny West Conference of Seventh-Day Adventists

AWC Camporee 2026

10550 Camp Trail

Miamisburg, OH 45342, USA

Early Bird
$150
Available until Apr 30

January 1 – April 30, 2026


Registration Includes:

  • Campground access
  • Camporee patch
  • Camporee pin
  • General outdoor sports
  • Premier activities

*Toddlers ages 0 - 3 are free.

*All fees are non-refundable.

*Only name replacements are permitted.

Regular
$165
Available until Jun 30

May 1 – June 30, 2026


Late
$185
Available until Aug 1

July 1 – August 1, 2026


Family Discounts
$150
Available until Aug 1

January 1 – August 1, 2026


