AWC Camporee 2026

January 1 – August 1, 2026





Registration Includes:

Campground access

Camporee patch

Camporee pin

General outdoor sports

Premier activities

*Discount applies to immediate family members of 2 or more registered campers within the same household and club.

*Toddlers ages 0 - 3 are free.

*All fees are non-refundable.

*Only name replacements are permitted.