Arizona Field Ornithologists

Hosted by

Arizona Field Ornithologists

About this event

AZFO Mini Field Expeditions and Workshop: Sunday, October 5th

East side of Verde River on Ft. McDowell Yavapai Nation Land
Free

Start Time: 6:15 AM

Trip Leader: Marceline VandeWater

Habitat: Riparian, mesquite, desert scrub

Difficulty: Moderate/Challenging, some bushwhacking, no trail, fence crossing

West side of Verde River on Ft. McDowell Yavapai Nation Land
Free

Start Time: 6:15 AM

Trip Leader: Troy Corman

Habitat: Riparian, mesquite, desert scrub

Difficulty: Moderate/Challenging, some bushwhacking, no trail, fence crossing

Salt River Recreation Area - Hawes Trail
Free

Start Time: 6:30 AM

Trip Leader: Adam Stein

Habitat: Riparian and desert scrub

Difficulty: Moderate, trail hiking


Salt River Recreation Area - Goldfield Rec. Area
Free

Note: Parking Permit Required

Start Time: 6:30 AM

Trip Leader: Brian Ison

Habitat: Riparian, mesquite

Difficulty: Moderate, trail hiking

(Private) Saguaro Lake Guest Ranch, Mesa
Free

Start Time: 7:00 AM

Trip Leaders: Diana Herron and Tabitha Wasilio

Habitat: Riparian, Sonoran desert, ranch fields

Difficulty: Easy/Moderate

Add a donation for Arizona Field Ornithologists

$

Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!