AZFO Mini Field Expeditions and Workshop: Sunday, October 5th

Hosted by
About this event
Start Time: 6:15 AM
Trip Leader: Marceline VandeWater
Habitat: Riparian, mesquite, desert scrub
Difficulty: Moderate/Challenging, some bushwhacking, no trail, fence crossing
Start Time: 6:15 AM
Trip Leader: Troy Corman
Habitat: Riparian, mesquite, desert scrub
Difficulty: Moderate/Challenging, some bushwhacking, no trail, fence crossing
Start Time: 6:30 AM
Trip Leader: Adam Stein
Habitat: Riparian and desert scrub
Difficulty: Moderate, trail hiking
Note: Parking Permit Required
Start Time: 6:30 AM
Trip Leader: Brian Ison
Habitat: Riparian, mesquite
Difficulty: Moderate, trail hiking
Start Time: 7:00 AM
Trip Leaders: Diana Herron and Tabitha Wasilio
Habitat: Riparian, Sonoran desert, ranch fields
Difficulty: Easy/Moderate
$
Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!