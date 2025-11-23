B O O C's Silent Auction

B O O C

20 Wood and Glass Beaded Bracelet item
$20

21 Beaded Bracelet item
$10

Traditional Multi Color Beaded Bracelet -

22 Black & White Beaded Bracelet item
$20

Black and white beaded bracelet.

23 Beaded Bracelet item
$20

Blue and white trade beads bracelet with black glass beads

32 Beaded Necklace Gye Nyame item
$40

Tiger eye and black glass beaded necklace with large brass medallion.Made in Ghana.

33 Beaded Necklace - Africa item
$40

Tiger eye and black glass beaded necklace with large brass medallion. Made in Ghana

34 Beaded Necklace - Sankofa Bird item
$40

Tiger eye and black glass beaded necklace with large brass medallion.Made in Ghana

Beaded Mask item
$30

7” Beaded wooden bird mask with yellow eye. Made in Ghana

Beaded Mask item
$30

7” Beaded wooden bird mask with green eye. Made in Ghana

Beaded Mask item
$30

7” Beaded wooden bird mask with blue eye. Made in Ghana

Earrings item
$15

Brass and wooden drop earrings made in Ghana.

Dangle Choker item
$20

Long drop brass choker neck piece with shells. Hand made in Ghana

64 String Art Set item
$40

Golden yellow and red string art depicting the thinking man and nurturing mother. Made in Ghana 2014

56 handcrafted purse item
$10

Handcrafted purse made in Ghana West Africa snacks over

Sankofa US Mask item
$15

Wooden mask item
$50

Greeting cards item
$10

30 Bird Mask item
$30

31 Bird Mask item
$30

2 Lady Yellow item
$30

40 Beat bracelet item
$20

40 Bracelet item
$20

42 Bracelet item
$20

25 Bracelet item
$20

44 Bracelet item
$30

43 Bracelet item
$15

45 Large Bracelets item
$35

46 Large Bracelets item
$35

47 Large Bracelet item
$35

49 Bracelet item
$20

48 Bracelet item
$20

28 Bracelet item
$20

50 Bracelet item
$30

51 Large Bracelets item
$35

26 Bracelets item
$25

54 People item
$35

58 Mask item
$75

Wooden mask with metal plate made in Ghana West Africa. Ebony Wood and Metal.

60 Wooden mini chest item
$40

solid wooden keepsake box. Made with Ebony wood and Ghana West Africa.

59 thinkers item
$40

Wooden wall art made in Ghana West Africa

62 Mask item
$40

Solid wooden is there anyone with an opening?

63 Dancing Lady item
$40

66 Woman item
$60

Wooden statue with weaving. Made in Ghana West Africa.

3 Blue Lady Does it all item
$40

51 bracelet item
$35

24 Bracelet item
$35

