B O O C's Silent Auction

Hosted by
About this event
Starting bid
Starting bid
Traditional Multi Color Beaded Bracelet -
Starting bid
Black and white beaded bracelet.
Starting bid
Blue and white trade beads bracelet with black glass beads
Starting bid
Tiger eye and black glass beaded necklace with large brass medallion.Made in Ghana.
Starting bid
Tiger eye and black glass beaded necklace with large brass medallion. Made in Ghana
Starting bid
Tiger eye and black glass beaded necklace with large brass medallion.Made in Ghana
Starting bid
7” Beaded wooden bird mask with yellow eye. Made in Ghana
Starting bid
7” Beaded wooden bird mask with green eye. Made in Ghana
Starting bid
7” Beaded wooden bird mask with blue eye. Made in Ghana
Starting bid
Brass and wooden drop earrings made in Ghana.
Starting bid
Long drop brass choker neck piece with shells. Hand made in Ghana
Starting bid
Golden yellow and red string art depicting the thinking man and nurturing mother. Made in Ghana 2014
Starting bid
Handcrafted purse made in Ghana West Africa snacks over
Starting bid
Starting bid
Starting bid
Starting bid
Starting bid
Starting bid
Starting bid
Starting bid
Starting bid
Starting bid
Starting bid
Starting bid
Starting bid
Starting bid
Starting bid
Starting bid
Starting bid
Starting bid
Starting bid
Starting bid
Starting bid
Starting bid
Starting bid
Wooden mask with metal plate made in Ghana West Africa. Ebony Wood and Metal.
Starting bid
solid wooden keepsake box. Made with Ebony wood and Ghana West Africa.
Starting bid
Wooden wall art made in Ghana West Africa
Starting bid
Solid wooden is there anyone with an opening?
Starting bid
Starting bid
Wooden statue with weaving. Made in Ghana West Africa.
Starting bid
Starting bid
Starting bid
Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!