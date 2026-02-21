Nextstep into the Night Silent Auction

About this event
Starting bid
TinCaps Suite. April 25 at 1:05 PM. 20 suite tickets + 4 parking passes.
Starting bid
4 tickets to Civic Theatre’s Elton John’s Aida + $100 Proximo gift card + DeBrand Chocolates.
Starting bid
Vineland Reserve Winery $400 Estate Room Experience + Gale’s Designer Chair + Bottle of Wine.
Starting bid
5-Night Oceanfront Airbnb Stay, Singer Island, Florida.
Starting bid
Private lunch with Mayor Sharon Tucker.
Starting bid
Full-Day Tattoo Session + Premium Bottle of Whiskey.
Starting bid
Local brewery gift cards, growlers, and craft beer from BJ’s Brewhouse, Granite City, and Hoppy Gnome.
Starting bid
Ruff House Dog Basket.
Starting bid
$100 Be Adaptive Equipment Gift Card + $100 Ultra Zone.
Starting bid
3-Month Sud’n Impact Gym Membership + 1-Year Botanical Conservatory Membership.
Starting bid
$150 Ruth’s Chris Gift Card + Whiskey Collection.
Starting bid
$100 Knightstown Meat Market + Wine + Cigars.
Starting bid
Vera Bradley Purse + Blanket.
Starting bid
Homemade Candle Basket + $100 Casa’s Gift Card.
Starting bid
PSM Icehouse Skating for 4 + $25 Skyline Chili.
Starting bid
2 Golf Passes + Botanical Passes + $25 Chick-fil-A.
Starting bid
IU-Themed Basket.
Starting bid
4 Komets Tickets + $100 Casa’s Gift Card.
Starting bid
TUIT Book Collection + $400 Tolon Dinner for 4 + 60 Minute Massage.
Starting bid
Full-Day Tattoo Session (Value $750) + $25 Chick-fil-A.
Starting bid
Cubs/Budweiser Neon + Big Eyed Fish Gift Card.
Starting bid
DeBrand Tour for 2 + $100 Baker’s Street + Armstrong Roses.
Starting bid
Well Rested Home Basket + $300 Custom Virtual Room Design + Deeply Well Nutrition 1-Month Coaching.
Starting bid
Canary Wood End-Grain Cutting Board + Woven Wood Charcuterie Board.
Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!