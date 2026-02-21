Nextstep Fort Wayne Paralysis Recovery Center

Nextstep Fort Wayne Paralysis Recovery Center

Nextstep into the Night Silent Auction

1. Suite Victory at the Ballpark
$100

TinCaps Suite. April 25 at 1:05 PM. 20 suite tickets + 4 parking passes.

2. A Night of Drama & Decadence
$1

4 tickets to Civic Theatre’s Elton John’s Aida + $100 Proximo gift card + DeBrand Chocolates.

3. Sip, Savor & Sit Pretty
$1

Vineland Reserve Winery $400 Estate Room Experience + Gale’s Designer Chair + Bottle of Wine.

4. Oceanfront Escape
$1

5-Night Oceanfront Airbnb Stay, Singer Island, Florida.

5. Lunch with Leadership
$1

Private lunch with Mayor Sharon Tucker.

6. Ink & Spirits
$1

Full-Day Tattoo Session + Premium Bottle of Whiskey.

7. Hop Into the Night
$1

Local brewery gift cards, growlers, and craft beer from BJ’s Brewhouse, Granite City, and Hoppy Gnome.

8. Paws & Relax
$1

Ruff House Dog Basket.

9. Play Without Limits
$1

$100 Be Adaptive Equipment Gift Card + $100 Ultra Zone.

10. Strength & Serenity
$1

3-Month Sud’n Impact Gym Membership + 1-Year Botanical Conservatory Membership.

11. Steak, Smoke & Sip
$1

$150 Ruth’s Chris Gift Card + Whiskey Collection.

12. The Gentleman’s Table
$1

$100 Knightstown Meat Market + Wine + Cigars.

13. Carry It in Style
$1

Vera Bradley Purse + Blanket.

14. Glow & Gather
$1

Homemade Candle Basket + $100 Casa’s Gift Card.

15. Fire & Ice Date Night
$1

PSM Icehouse Skating for 4 + $25 Skyline Chili.

16. Fort Wayne Adventure Pass
$1

2 Golf Passes + Botanical Passes + $25 Chick-fil-A.

17. Hoosier Pride Pack
$1

IU-Themed Basket.

18. Hockey & Hospitality
$1

4 Komets Tickets + $100 Casa’s Gift Card.

19. Feed the Mind, Body & Soul
$1

TUIT Book Collection + $400 Tolon Dinner for 4 + 60 Minute Massage.

20. Ink & Indulge
$1

Full-Day Tattoo Session (Value $750) + $25 Chick-fil-A.

21. Man Cave Classic
$1

Cubs/Budweiser Neon + Big Eyed Fish Gift Card.

22. Sweetheart Soirée
$1

DeBrand Tour for 2 + $100 Baker’s Street + Armstrong Roses.

23. Wellness at Home Basket
$1

Well Rested Home Basket + $300 Custom Virtual Room Design + Deeply Well Nutrition 1-Month Coaching.

24. Crafted for the Kitchen
$1

Canary Wood End-Grain Cutting Board + Woven Wood Charcuterie Board.

