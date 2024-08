EDS Frais de scolarité 2023-2024 par trimestre / Tuition 2023-2024 by trimester

Veuillez sélectionner le bon nombre de billets:

- Frais d'inscription: 1 billet par famille, pour les nouvelles familles uniquement

- Frais de scolarité: 1 billet par élève inscrit.





Les familles inscrivant plusieurs élèves ont droit à une réduction. Le code de réduction est communiqué dans l'email de rappel de paiement.





Attention, n'oubliez pas d'ajouter votre coupon de réduction au moment d'entrer votre paiement ; nous ne pourrons pas vous rembourser si vous oubliez de rajouter le coupon. Le champ pour entrer le coupon se trouve sur la page de paiement (la deuxième page, après que vous avez sélectionné "Select"), sous le paragraphe "Buyer information" et directement sous le titre "Summary".





Zeffy, la plateforme de paiement, suggère automatiquement un pourcentage du montant pour couvrir leurs propres frais (car ils ne font pas payer de frais aux nonprofits comme nous). Ces frais sont facultatifs, libre à vous de leur donner, si vous voulez les soutenir, ou pas. Vous pouvez changer le montant en cliquant sur le menu déroulant.





---

Please select the correct number of tickets:

- Registration fee: 1 ticket per family, for new families only.

- Tuition fee: 1 per registered student.

The tuition fees for the standard 2-hour class are $843 for 2023-2024 and include 29 saturdays.





Families with several registered students are entitled to a discount. The coupon code is communicated in your payment reminder email.





Please do not forget to add you coupon code when you enter your payment info ; we will not be able to refund you if you forget. The field to enter the coupon code in on the payment page (the second page, after you click "select"), under the "Buyer info" and immediately under the title "Summary".





Zeffy, the payment platform that we are using, automatically suggests a percentage of the price to cover their own costs (as they are not charging those fees to nonprofits like us). Those fees are optional, you are free to give to them if you want to support them, or not. You can change the amount by clicking on the drop-down list.





Thank you

Laure Bukh

Trésorière EDS