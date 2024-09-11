Servant Stage Company

Servant Stage Company

About this event

2025 Youth Theatre Productions Waitlist

500 Mt Sidney Rd

Lancaster, PA 17602, USA

School House Rock Live Jr (Ages 10-16)
Free

School House Rock Live Jr Ages 10-16 January 5-February 2 Rehearsals Tuesdays & Thursdays 6-9pm & Sundays 3-9pm Performances January 31-February 2

Something Rotten Jr (Ages 13-18)
Free

Something Rotten Jr Ages 13-18 January 5-February 16 Rehearsals Tuesdays & Thursdays 6-9pm & Sundays 3-9pm Performances February 8-16

Aladdin Kids (Ages 8-12)
Free

Aladdin Kids Ages 8-12 April 1-26 Rehearsals Tuesdays and Thursday 6-8pm Performances April 26th

Frozen Kids AM (Ages 8-12)
Free

Frozen Kids AM Ages 8-12 June 16-21 | 9:00am-12:30pm

Frozen Kids PM (Ages 8-12)
Free

Frozen Kids PM Ages 8-12 June 16-21 | 2:00-5:30pm

Into The Woods Jr (Ages 10-16)
Free

Into The Woods Jr Ages 10-16 June 23-28 | 9:00am-5:00pm

Into the Woods Jr (Ages 13-18)
Free

Into The Woods Jr Ages 13-18 July 7-12 | 9:00am-5:00pm

Finding Nemo Kids AM (Ages 8-12)
Free

Finding Nemo Kids AM Ages 8-12 July 7-12 | 9:00am-12:30pm

Finding Nemo Kids PM (Ages 8-12)
Free

Finding Nemo Kids PM Ages 8-12 July 7-12 | 2:00-5:30pm

Moana Jr (Ages 10-16)
Free

Moana Jr Ages 10-16 July 14-19 | 9:00am-5:00pm

Willy Wonka Jr (Ages 10-16)
Free

Willy Wonka Jr Ages 10-16 July 21-26 | 9:00am-5:00pm

Singin' In The Rain Jr (Ages 13-18)
Free

Singin' In The Rain Jr Ages 13-18 July 28-August 2 | 9:00am-5:00pm

