2025 Youth Theatre Productions Waitlist

School House Rock Live Jr Ages 10-16 January 5-February 2 Rehearsals Tuesdays & Thursdays 6-9pm & Sundays 3-9pm Performances January 31-February 2
Something Rotten Jr Ages 13-18 January 5-February 16 Rehearsals Tuesdays & Thursdays 6-9pm & Sundays 3-9pm Performances February 8-16
Aladdin Kids Ages 8-12 April 1-26 Rehearsals Tuesdays and Thursday 6-8pm Performances April 26th
Frozen Kids AM Ages 8-12 June 16-21 | 9:00am-12:30pm
Frozen Kids PM Ages 8-12 June 16-21 | 2:00-5:30pm
Into The Woods Jr Ages 10-16 June 23-28 | 9:00am-5:00pm
Into The Woods Jr Ages 13-18 July 7-12 | 9:00am-5:00pm
Finding Nemo Kids AM Ages 8-12 July 7-12 | 9:00am-12:30pm
Finding Nemo Kids PM Ages 8-12 July 7-12 | 2:00-5:30pm
Moana Jr Ages 10-16 July 14-19 | 9:00am-5:00pm
Willy Wonka Jr Ages 10-16 July 21-26 | 9:00am-5:00pm
Singin' In The Rain Jr Ages 13-18 July 28-August 2 | 9:00am-5:00pm
