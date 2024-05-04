NAAAHR Greater Huntsville Alabama Chapter



NAAAHR Greater Huntsville Area Chapter Year Round In Kind Donations/Sponsorships

Sponsorship-Bronze
$250

Sponsor recognition certificate.

Sponsorship-Silver
$500

Sponsor recognition certificate; and, Sponsor recognition on digital outlets.

Sponsorship-Gold
$750

Sponsor recognition certificate; Sponsor recognition on digital outlets; Verbal acknowledgement in welcome and closing remarks at conferences; and, name recognition on printed agenda (in person events).

Sponsorship-Platinum
$1,000

Sponsor recognition certificate; Sponsor recognition on digital outlets; Verbal acknowledgement in welcome and closing remarks at conferences; Name recognition on printed agenda (in person events); and, Two (2) attendee tickets for a conference.

