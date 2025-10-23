Everybunny Counts Rabbit Rescue

Hosted by

Everybunny Counts Rabbit Rescue

About this event

Pasta Baby Bunny Snuggles December 2025!

Ellington

CT; Address sent once your ticket is confirmed. Please help us keep our facility safe by not sharing our address.

9:00-9:20 am
$25

Admission for one person only. Please arrive ten minutes prior to ticket time.

9:20-9:40 am
$25

9:20-9:40 am

9:40-10:00 am
$25

9:40-10:00 am

10:00-10:20 am
$25

10:00-10:20 am

10:20-10:40 am
$25

10:20-10:40 am

10:40-11:00 am
$25

10:40-11:00 am

11:00am-11:20am
$25

11:00am-11:20am

11:20-11:40 pm
$25

11:20-11:40 pm

11:40-12:00 pm
$25

11:40-12:00 pm

12:00-12:20 pm
$25

12:00-12:20 pm

12:20-12:40 pm
$25

12:20-12:40 pm

12:40-1:00 pm
$25

12:40-1:00 pm

1:00-1:20pm
$25

1:00-1:20pm

1:20-1:40
$25

1:20-1:40

1:40-2:00
$25

1:40-2:00

2:00-2:20pm
$25

2:00-2:20pm

2:20-2:40pm
$25

2:20-2:40pm

2:40-3:00pm
$25

2:40-3:00pm

Add a donation for Everybunny Counts Rabbit Rescue

$

