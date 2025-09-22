2026 Baby Café USA Sponsorship Enrollment

Friend of Baby Café USA
$500

No expiration

Recognition on Baby Café USA’s website and use of the Baby Café USA logo (2026).

Bronze Sponsor
$1,000

No expiration

Friend benefits + recognition in 2026 national newsletters + your logo featured on Baby Café USA’s website.

Silver Sponsor
$5,000

No expiration

All Bronze benefits + recognition on Baby Café USA’s social media platforms + your logo included on 2026 Baby Café USA outreach materials.

Gold Sponsor
$10,000

No expiration

All Silver benefits + your logo included on 2026 Baby Café USA training materials.

