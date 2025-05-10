Peanut Butter & Jelly Project
9th Annual BACK TO SCHOOL ~ SPONSOR A CHILD 2025 FUNDRAISER
929 SW 8th St
Pompano Beach, FL 33069, USA
RAFFLE - PAVE HEART DIAMOND
$50
1 RAFFLE TICKET Diamond heart necklace with .63 carats diamonds set in 18kt. white gold . The necklace has a retail value of $2295.00
RAFFLE 3
$100
3 RAFFLE TICKETS Diamond heart necklace with .63 carats diamonds set in 18kt. white gold . The necklace has a retail value of $2295.00
VIP TICKET: OPEN BAR
$200
VIP includes open bar, buffet, $300 gambling money.
General Admission ticket
$125
2 free drink tickets, buffet, $100 in gambling money
DJ SPONSOR:
$800
4 VIP includes open bar, buffet, Logo on all print material. Includes 4 tickets
CASINO TABLE SPONSOR: 6 VIP TICKETS
$1,000
6 VIP tickets. SILVER LOGO PLACEMENT & MEDIA PACKAGE. Provides 10 Backpacks filled with school supplies.
BAR SPONSOR: 8 TICKETS
$1,500
8 VIP TICKETS: GOLD LOGO PLACEMENT & MEDIA PACKAGE. Provides 15 Backpacks filled with school supplies.
RENTAL EQUIPTMENT SPONSOR
$2,500
12 VIP TICKETS : PLATINUM LOGO PLACEMENT & MEDIA PACKAGE. PROVIDES 25 BACKPACKS
LIVE BAND SPONSOR: 25 TICKETS
$5,000
25 VIP TICKETS. PLATNUM LOGO PLACEMENT & MEDIA PACKAGE 1 MINUTE PROMOTIONAL VIDEO FEATURING YOUR LOGO. Provides 50 Packpacks
HEADLINER EVENT SPONSOR
$7,500
50 TICKETS DIAMOND LOGO PLACEMENT & MEDIA PACKAGE 1 MINUTE PROMOTIONAL VIDEO FEATURING YOUR LOGO. PROVIDES 75 BACKPACKS
