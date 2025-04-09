2025 Back to School Bash Sponsorship Application

201 Methodist Dr

Garner, NC 27529, USA

Partner
$100
Sponsorship Benefits - Logo and Link on b2sb.net - Exhibit Space - Name on Digital Sponsor Board
Bronze
$250
Sponsorship Benefits - Logo and Link on b2sb.net - Exhibit Space - Logo on Digital Sponsor Board - Name on Shirts - 1 Event T-Shirt
Silver
$500
Sponsorship Benefits - Logo and Link on b2sb.net - Exhibit Space - Logo on Digital Sponsor Board - Logo on Shirts - 2 Event T-Shirts
Gold
$1,000
Sponsorship Benefits - Logo and Link on b2sb.net - Exhibit Space - Logo on Digital Sponsor Board - Logo on Shirts - 5 Event T-Shirts - Logo on Flyers
Platinum
$2,500
Sponsorship Benefits - Logo and Link on b2sb.net - Exhibit Space - Logo on Digital Sponsor Board - Logo on Shirts - 5 Event T-Shirts - Logo on Flyers - Promotional Stuffer in Backpacks
Signature
$5,000
Sponsorship Benefits - Logo and Link on b2sb.net - Exhibit Space - Logo on Digital Sponsor Board - Logo on Shirts - 10 Event T-Shirts - Logo on Flyers - Promotional Stuffer in Backpacks - Sign with Logo by School Supply Store
Add a donation for Garner United Methodist Church

$

