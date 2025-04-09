2025 Back to School Bash Sponsorship Application

Sponsorship Benefits
- Logo and Link on b2sb.net
- Exhibit Space
- Name on Digital Sponsor Board
Bronze
$250
Sponsorship Benefits
- Logo and Link on b2sb.net
- Exhibit Space
- Logo on Digital Sponsor Board
- Name on Shirts
- 1 Event T-Shirt
Silver
$500
Sponsorship Benefits
- Logo and Link on b2sb.net
- Exhibit Space
- Logo on Digital Sponsor Board
- Logo on Shirts
- 2 Event T-Shirts
Gold
$1,000
Sponsorship Benefits
- Logo and Link on b2sb.net
- Exhibit Space
- Logo on Digital Sponsor Board
- Logo on Shirts
- 5 Event T-Shirts
- Logo on Flyers
Platinum
$2,500
Sponsorship Benefits
- Logo and Link on b2sb.net
- Exhibit Space
- Logo on Digital Sponsor Board
- Logo on Shirts
- 5 Event T-Shirts
- Logo on Flyers
- Promotional Stuffer in Backpacks
Signature
$5,000
Sponsorship Benefits
- Logo and Link on b2sb.net
- Exhibit Space
- Logo on Digital Sponsor Board
- Logo on Shirts
- 10 Event T-Shirts
- Logo on Flyers
- Promotional Stuffer in Backpacks
- Sign with Logo by School Supply Store
