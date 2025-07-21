Community 1st Hudson, Inc.
Back To School Bash
201 Central Ave
Jersey City, NJ 07307, USA
Diamond Sponsor “Event Co-Host”
$2,500
Sponsor Name and Logo on Event Banner
Name on Sponsor Acknowledgement / Thank You Handout put in the 1,000 Book bags
Acknowledgement on Community 1
st
website
Recognition on all Community 1
st
Social Media
Sponsor Name on Event T-Shirt
Individual Sponsor Banner Displayed at Event
Sponsor Acknowledgement Throughout The Event
Sponsor Picture or Logo & Name on Event Flyer
Platinum Sponsor
$1,500
Sponsor Name and Logo on Event Banner
Name on Sponsor Acknowledgement / Thank You Handout put in the 1,000 Book bags
Acknowledgement on Community 1
st
website
Recognition on all Community 1
st
Social Media
Sponsor Name on Event T-Shirt
Individual Sponsor Banner Displayed at Event
Gold Sponsor
$1,000
Sponsor Name and Logo on Event Banner
Name on Sponsor Acknowledgement / Thank You Handout put in the 1,000 Book bags
Acknowledgement on Community 1
st
website
Recognition on all Community 1
st
Social Media
Sponsor Name on Event T-Shirt
Silver Sponsor
$500
Sponsor Name and Logo on Event Banner
Name on Sponsor Acknowledgement / Thank You Handout put in the 1,000 Book bags
Acknowledgement on Community 1
st
website
Bronze Sponsor
$250
Sponsor Name and Logo on Event Banner
Name on Sponsor Acknowledgement / Thank You Handout put in the 1,000 Book bags
