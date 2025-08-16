Wraps from The Stand / Sandwich Wraps de The Stand

A half wrap filled with romaine, sliced grilled chicken breast, corn salsa, cucumbers, diced red peppers, tortilla strips, cheddar cheese, fresh guacamole, ranch dressing and bbq sauce wrapped in a sun-dried tomato tortilla, and served with a side of sweet chili aioli





Medio de un sandwich wrap de lechuga romana, pechuga de pollo a la parrilla en tiras, salsa de maíz, pepinos, pimientos rojos cortados en cubitos, tiras de tortilla, queso cheddar, guacamole fresco, aderezo ranchero y salsa barbacoa, todo ello envuelto en una tortilla de tomate seco y servido con una guarnición de alioli de chile dulce.