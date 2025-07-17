Back to School Social August 2025

Each Ticket is valid for:

3 Laser Tag games

1 Bumper Car ride

1 Mini Bowling game

25 Arcade Credits

​​​LOST WORLD LASER TAG RULES:

​​Players must be at least 40" tall AND 5 Years Old.

Players who are 4 years old AND 40" tall are allowed to play if chaperoned by a NON-playing adult or guardian.

No one under 4 years old are allowed into the Arena.

Closed toe shoes required to play









每張票券包含：

3場雷射槍戰遊戲

1次碰碰車體驗

1場迷你保齡球遊戲

25點遊戲廳點數

LOST WORLD LASER TAG 對戰規則：

玩家必須至少身高達40吋 並且 年滿5歲。

若玩家年滿4歲 並且 身高達40吋，則必須由 不參與遊戲 的成人或監護人陪同方可參加。

未滿4歲者禁止進入對戰場地。

參加遊戲時必須穿著包趾鞋。





Cada boleto es válido para:

3 juegos de Laser Tag

1 paseo en Autos Chocadores

1 juego de Mini Bowling

25 créditos para el Arcade

LOST WORLD LASER TAG REGLAS:

Los jugadores deben tener al menos 40" pulgadas de altura y 5 años.

Los jugadores de 4 años y 40" pulgadas de altura pueden jugar acompañados por un adulto o tutor que no juegue. No se permite la entrada a la Arena a menores de 4 años.

Se requiere calzado cerrado para jugar.