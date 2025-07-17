Back to School Social August 2025

17545 Colima Rd

City of Industry, CA 91748, USA

2025 - 2026 PTO Membership
$10

Add your PTO membership to take advantage of the discounted price!

Door Price - Adult
$30

Each Ticket is valid for:

  • 3 Laser Tag games
  • 1 Bumper Car ride
  • 1 Mini Bowling game
  • 25 Arcade Credits

​​​LOST WORLD LASER TAG RULES:

​Players must be at least 40" tall AND 5 Years Old.
Players who are 4 years old AND 40" tall are allowed to play if chaperoned by a NON-playing adult or guardian.

No one under 4 years old are allowed into the Arena.

Closed toe shoes required to play



每張票券包含：

  • 3場雷射槍戰遊戲
  • 1次碰碰車體驗
  • 1場迷你保齡球遊戲
  • 25點遊戲廳點數

LOST WORLD LASER TAG 對戰規則：

玩家必須至少身高達40吋 並且 年滿5歲。

若玩家年滿4歲 並且 身高達40吋，則必須由 不參與遊戲 的成人或監護人陪同方可參加。

未滿4歲者禁止進入對戰場地。

參加遊戲時必須穿著包趾鞋。


Cada boleto es válido para:

  • 3 juegos de Laser Tag
  • 1 paseo en Autos Chocadores
  • 1 juego de Mini Bowling
  • 25 créditos para el Arcade

LOST WORLD LASER TAG REGLAS:

Los jugadores deben tener al menos 40" pulgadas de altura y 5 años.

Los jugadores de 4 años y 40" pulgadas de altura pueden jugar acompañados por un adulto o tutor que no juegue. No se permite la entrada a la Arena a menores de 4 años.

Se requiere calzado cerrado para jugar.

Door Price -Child
$30

Each Ticket is valid for:

  • 3 Laser Tag games
  • 1 Bumper Car ride
  • 1 Mini Bowling game
  • 25 Arcade Credits

​​​LOST WORLD LASER TAG RULES:

​Players must be at least 40" tall AND 5 Years Old.
Players who are 4 years old AND 40" tall are allowed to play if chaperoned by a NON-playing adult or guardian.

No one under 4 years old are allowed into the Arena.

Closed toe shoes required to play



每張票券包含：

  • 3場雷射槍戰遊戲
  • 1次碰碰車體驗
  • 1場迷你保齡球遊戲
  • 25點遊戲廳點數

LOST WORLD LASER TAG 對戰規則：

玩家必須至少身高達40吋 並且 年滿5歲。

若玩家年滿4歲 並且 身高達40吋，則必須由 不參與遊戲 的成人或監護人陪同方可參加。

未滿4歲者禁止進入對戰場地。

參加遊戲時必須穿著包趾鞋。


Cada boleto es válido para:

  • 3 juegos de Laser Tag
  • 1 paseo en Autos Chocadores
  • 1 juego de Mini Bowling
  • 25 créditos para el Arcade

LOST WORLD LASER TAG REGLAS:

Los jugadores deben tener al menos 40" pulgadas de altura y 5 años.

Los jugadores de 4 años y 40" pulgadas de altura pueden jugar acompañados por un adulto o tutor que no juegue. No se permite la entrada a la Arena a menores de 4 años.

Se requiere calzado cerrado para jugar.

Add a donation for Wedgeworth Elementary PTO

$

Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!