Back to School Social August 2025

City of Industry, CA 91748, USA
Each Ticket is valid for:
LOST WORLD LASER TAG RULES:
Players must be at least 40" tall AND 5 Years Old.
Players who are 4 years old AND 40" tall are allowed to play if chaperoned by a NON-playing adult or guardian.
No one under 4 years old are allowed into the Arena.
Closed toe shoes required to play
每張票券包含：
LOST WORLD LASER TAG 對戰規則：
玩家必須至少身高達40吋 並且 年滿5歲。
若玩家年滿4歲 並且 身高達40吋，則必須由 不參與遊戲 的成人或監護人陪同方可參加。
未滿4歲者禁止進入對戰場地。
參加遊戲時必須穿著包趾鞋。
Cada boleto es válido para:
LOST WORLD LASER TAG REGLAS:
Los jugadores deben tener al menos 40" pulgadas de altura y 5 años.
Los jugadores de 4 años y 40" pulgadas de altura pueden jugar acompañados por un adulto o tutor que no juegue. No se permite la entrada a la Arena a menores de 4 años.
Se requiere calzado cerrado para jugar.
