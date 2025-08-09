Bengali Association Of Delaware Valley

Bengali Association Of Delaware Valley

BADV Silver Jubilee celebrations ~ Durga Pujo 2025

301 McKennans Church Rd

Wilmington, DE 19808, USA

3 Day Package (Non-Member rate)
$150

3 Day package for Non-Members - One adult

3 Day Package (Member rate)
$140

3 Day package for BADV Members - One adult

3 Day Package (Student rate)
$100

3 Day package for Students only (valid student ID necessary at gate)

3 Day Package (Youth 11 - 17 yrs)
$60

3 Day package for Youth 11 - 17 yrs only

3 Day Package (Visiting parent)
$70

3 Day package for each visiting parent

Friday Pass (Non-Member rate)
$55

Friday rate for Non-Members - One adult

Friday Pass (Member rate)
$50

Friday rate for BADV Members - One adult

Saturday Pass (Non-Member rate)
$65

Saturday rate for Non-Members - One adult

Saturday Pass (Member rate)
$60

Saturday rate for BADV Members - One adult

Sunday Pass (Non-Member rate)
$65

Sunday rate for Non-Members - One adult

Sunday Pass (Member rate)
$60

Sunday rate for BADV Members - One adult

Friday One Day Pass (Student rate)
$40

One Day pass for Student (Valid student ID necessary at gate). This is valid for Friday. For more than one day, please buy multiple tickets.

Saturday One Day Pass (Student rate)
$40

One Day pass for Student (Valid student ID necessary at gate). This is valid for Saturday. For more than one day, please buy multiple tickets.

Sunday One Day Pass (Student rate)
$40

One Day pass for Student (Valid student ID necessary at gate). This is valid for Sunday. For more than one day, please buy multiple tickets.

Fri Day Pass (Youth 11 - 17 yrs)
$25

One Day pass for Youth 11 - 17 yrs. This is valid for Friday or Saturday or Sunday. For more than one day, please buy multiple tickets.

Sat Day Pass (Youth 11 - 17 yrs) (Copy)
$25

One Day pass for Youth 11 - 17 yrs. This is valid for Saturday. For more than one day, please buy multiple tickets.

Sun Day Pass (Youth 11 - 17 yrs) (Copy)
$25

One Day pass for Youth 11 - 17 yrs. This is valid for Sunday. For more than one day, please buy multiple tickets.

Fri One Day Pass (Visiting parent)
$35

One Day pass for each visiting parent. This is valid for Friday. For more than one day, please buy multiple tickets.

Sat One Day Pass (Visiting parent)
$35

One Day pass for each visiting parent. This is valid for Saturday. For more than one day, please buy multiple tickets.

Sun One Day Pass (Visiting parent)
$35

One Day pass for each visiting parent. This is valid for Sunday. For more than one day, please buy multiple tickets.

Vendor Registration 1 Day
$200

1 day only, with one free meal

Sat and Sun Vendor Registration 2 days
$300

Sat and Sun - 2 days only, with three free meals

Fri, Sat and Sun - Vendor Registration 3 days
$350

Fri, Sat and Sun - 3 days only, with 4 free meals

Grand Sponsor - Platinum
$2,001

Grand Sponsor - Platinum - 2 free - 3 Day package Member

Grand Sponsor - Gold
$1,001

Grand Sponsor - Platinum - 1 free - 3 Day package Member

Grand Sponsor - Silver
$501
Puja Sponsor
$251
Sponsor - Puja Flowers
$201
Sponsor - Puja Bhog Sweets
$151
Sponsor - Puja Bhog Fruits
$151
Sponsor - Pizza/Snacks for Children
$251
Sponsor - Kids Program Awards
$251
Sponsor - Laxmi Puja
$301
Sponsor - Mala for Deities
$101
Sponsor - Saree for Maa Durga
$51
Sponsor - Saree for Maa Laxmi
$51
Sponsor - Saree for Maa Saraswati
$51
Sponsor - Saree for Kala Bodhu
$51
Sponsor - Kumari Pooja
$101
Sponsor - Vastra for Priest
$101
BADV Membership Re-newal
$45

BADV Membership Re-newal is due at this time of the year

Sponsor - Kid's food
$100
Kid under 11 Friday
$1

Kid under 11 Friday - Free

Kid under 11 Saturday
$1

Sat - Kid under 11 - Free

Kid under 11 Sunday
$1

Sunday Kids Under 11

