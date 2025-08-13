eventClosed

Bagel Mondays - 1st Half of the Year 2025-2026

Bagel with Butter
$70

17 weeks of Bagel Mondays! Bagels will be provided by Bagel Nook.


Dates:


September 15, 22, 29

October 6, 20, 27

November 3, 10, 17, 24

December 1, 8, 15, 22

January 5, 12, 26


Bagel with Cream Cheese
$70

17 weeks of Bagel Mondays! Bagels will be provided by Bagel Nook.


Plain Bagel
$70

17 weeks of Bagel Mondays! Bagels will be provided by Bagel Nook.


