Bagel Mondays - 1st Half of the Year 2025-2026

17 weeks of Bagel Mondays! Bagels will be provided by Bagel Nook.
Dates:
September 15, 22, 29
October 6, 20, 27
November 3, 10, 17, 24
December 1, 8, 15, 22
January 5, 12, 26
17 weeks of Bagel Mondays! Bagels will be provided by Bagel Nook.
Dates:
September 15, 22, 29
October 6, 20, 27
November 3, 10, 17, 24
December 1, 8, 15, 22
January 5, 12, 26
17 weeks of Bagel Mondays! Bagels will be provided by Bagel Nook.
Dates:
September 15, 22, 29
October 6, 20, 27
November 3, 10, 17, 24
December 1, 8, 15, 22
January 5, 12, 26
common:zeffyTipDisclaimerTicketing