2026 Bags for Cash

2315 E Gore Blvd

Lawton, OK 73501, USA

New Court Sponsor
$400

Includes: * Banner identifying Sponsors Name or Logo. * Sponsors name on Event T-Shirt.

Court Sponsor Renewal
$350

Includes: * Banner identifying Sponsors Name or Logo. * Sponsors name on Event T-Shirt.

Broadcast Partner
$250

Includes: * At least one commercial per match. (4 Matches) {$100 fee to produce commercial if none is available}

Fee to Produce Comerical
$100

this is a fee for a one-time production of a commercial for OSN

Broadcast Buddy
$100

Includes: *Sponsors Name on Ticker Tape During 3 Hour OSN Broadcast.

T-Shirt Sponsor
$100

*Includes Sponsors Name on back of T-Shirt

Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!