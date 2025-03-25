The Baker Arts Center

The Baker Arts Center

Baker Arts Membership Form 2025

Child Membership
$100

Valid for one year

- Unlimited free admission
- Newsletter subscription
- 10–15% discount on classes
- Invitations to special member events
- 2 guest passes/year

Adult Membership
$125

Valid for one year

- Unlimited free admission
- Newsletter subscription
- 10–15% discount on classes
- Invitations to special member events
- 2 guest passes/year

Family Membership
$325

Valid for one year

- All Individual benefits +
- Free admission for 2 adults + children (up to 6)
- One free birthday class per child
- Discounts on birthday packages
- Priority registration for workshops/events

Supporter/ Patron
$500

Valid for one year

-All Family Benefits

-Recognition in newsletter/website

-Invitations to private receptions & previews

-4 extra guest passes

Child Monthly Membership
$15

Renews monthly

- Unlimited free admission
- Newsletter subscription
- 10–15% discount on classes
- Invitations to special member events
- 2 guest passes/year

Adult Monthly Membership
$17

Renews monthly

- Unlimited free admission
- Newsletter subscription
- 10–15% discount on classes
- Invitations to special member events
- 2 guest passes/year

Family Monthly Membership
$35

Renews monthly

- All Individual benefits +
- Free admission for 2 adults + children (up to 6)
- One free birthday class per child
- Discounts on birthday packages
- Priority registration for workshops/events

