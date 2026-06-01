Hosted by

Balboa Spirit Club

About this event

Sales closed

Balboa Culmination Parking Auction

Culmination Parking 01 item
Culmination Parking 01
$25

Starting bid

One parking space during Balboa Culmination.

Culmination Parking 02 item
Culmination Parking 02
$25

Starting bid

One parking space during Balboa Culmination.

Culmination Parking 03 item
Culmination Parking 03
$25

Starting bid

One parking space during Balboa Culmination.

Culmination Parking 04 item
Culmination Parking 04
$25

Starting bid

One parking space during Balboa Culmination.

Culmination Parking 05 item
Culmination Parking 05
$25

Starting bid

One parking space during Balboa Culmination.

Culmination Parking 06 item
Culmination Parking 06
$25

Starting bid

One parking space during Balboa Culmination.

Culmination Parking 07 item
Culmination Parking 07
$25

Starting bid

One parking space during Balboa Culmination.

Culmination Parking 08 item
Culmination Parking 08
$25

Starting bid

One parking space during Balboa Culmination.

Culmination Parking 09 item
Culmination Parking 09
$25

Starting bid

One parking space during Balboa Culmination.

Culmination Parking 10 item
Culmination Parking 10
$25

Starting bid

One parking space during Balboa Culmination.

Culmination Parking 11 item
Culmination Parking 11
$25

Starting bid

One parking space during Balboa Culmination.

Culmination Parking 12 item
Culmination Parking 12
$25

Starting bid

One parking space during Balboa Culmination.

Culmination Parking 13 item
Culmination Parking 13
$25

Starting bid

One parking space during Balboa Culmination.

Culmination Parking 14 item
Culmination Parking 14
$25

Starting bid

One parking space during Balboa Culmination.

Culmination Parking 15 item
Culmination Parking 15
$25

Starting bid

One parking space during Balboa Culmination.

Culmination Parking 16 item
Culmination Parking 16
$25

Starting bid

One parking space during Balboa Culmination.

Culmination Parking 17 item
Culmination Parking 17
$25

Starting bid

One parking space during Balboa Culmination.

Culmination Parking 18 item
Culmination Parking 18
$25

Starting bid

One parking space during Balboa Culmination.

Culmination Parking 19 item
Culmination Parking 19
$25

Starting bid

One parking space during Balboa Culmination.

Culmination Parking 20 item
Culmination Parking 20
$25

Starting bid

One parking space during Balboa Culmination.

Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!