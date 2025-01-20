Ballantyne Families Helping Neighbors In Need
Ballantyne Families - Elementary School Summer Giving support
Family of 3 or less: 1/3 of summer
$110
This donation would sponsor an elementary family of 2-3 people for 1/3 of summer.
Family of 4: 1/3 of summer
$140
This donation would sponsor an elementary family of 4 people for 1/3 of summer.
Family of 5: 1/3 of summer
$170
This donation would sponsor an elementary family of 5 people for 1/3 of summer.
Family of 6+: 1/3 of summer
$220
This donation would sponsor an elementary family of 6 people or more for 1/3 of summer.
Family of 2-3: Half summer
$165
This donation would sponsor an elementary family of 2-3 people for half the summer.
Family of 4: Half summer
$210
This donation would sponsor an elementary family of 4 people for half the summer.
Family of 5: Half summer
$255
This donation would sponsor an elementary family of 5 people for half the summer.
Family of 6+: Half summer
$330
This donation would sponsor an elementary family of 6+ people for half the summer.
