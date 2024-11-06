eventClosed

Ballet Elite LA's Nutcracker Silent Auction 2024

6431 Independence Ave, Woodland Hills, CA 91367

30 Min Private Lesson with Kateryna Klishyna item
30 Min Private Lesson with Kateryna Klishyna
$50

30 Min Private Lesson with Kurtis Sprung item
30 Min Private Lesson with Kurtis Sprung
$50

$100 Gift Card from Twirl Dance Boutique item
$100 Gift Card from Twirl Dance Boutique
$50

$50 Gift Card from Brent's Deli item
$50 Gift Card from Brent's Deli
$25

4 Park-Hopper Tickets to Disneyland and California Adventure item
4 Park-Hopper Tickets to Disneyland and California Adventure
$375

Four (4) Park Hopper Tickets to Disneyland and California Adventure in Anaheim, California. Valued at $1000, eligible for all tiers.
Family of 5 Season Pass to Underwood Family Farms item
Family of 5 Season Pass to Underwood Family Farms
$150

A Family Season Pass, good for up to five (5) family members to Underwood Family Farms in Moorpark. Season Pass Includes: Free Admission into Farm Center, Free Admission into Somis Pick-Your-Own, Unlimited visits for one (1) year, 10% Discount on a Birthday Party reservation, 10% Discount at the Moorpark & Somis stands. Season Pass includes access to Christmas on the Farm! Valued at $375, certificate expires Dec 2025.
Treat Yourself Duo item
Treat Yourself Duo
$40

$50 to Massage Planet in Tarzana and $50 to Love Nails in Woodland Hills
Private Wine Class for 20 Guests item
Private Wine Class for 20 Guests
$250

Private Wine Class for up to 20 guests at Total Wine in Woodland Hills. You get to pick from a variety of wine tasting menus for your group to partake in; examples include Vive La France, Into the Wild, California Uncorked, Beautiful Blends, Wine 101, and more! Four Weeks lead time is required from request date to event date. You can bring additional attendees for $30 each. There is a minimum attendee requirements of 14. Total Wine does not provide food but does allow catering food to be brought in. Certificate is valid for in-store redemption only. Market value is $500.
4 Front Row Tickets to EDC Recital 2025 (1) item
4 Front Row Tickets to EDC Recital 2025 (1)
$45

This can be used for 4 front row to tickets to EDC Recital 2025! We will contact you a week before tickets go on sale to ask which show you would like us to reserve your tickets for. We will be selling a total of 8 tickets, that is why you will see two listings of this auction item as (1) and (2).
4 Front Row Tickets to EDC Recital 2025 (2) item
4 Front Row Tickets to EDC Recital 2025 (2)
$45

This can be used for 4 front row to tickets to EDC Recital 2025! We will contact you a week before tickets go on sale to ask which show you would like us to reserve your tickets for. We will be selling a total of 8 tickets, that is why you will see two listings of this auction item as (1) and (2).
Kendra Scott Necklace item
Kendra Scott Necklace
$35

Bejeweled Bow Necklace from Kendra Scott! Valued at $90.
Wellness Gift Basket item
Wellness Gift Basket
$100

Wellness Gift Basket Includes: 22oz Neptune Candle 9.5oz Spiritual Santal Candle 4oz Calming Mist/Room Spray 10ml Spiritual Oil Blend $80 Gift Certificate for services/workshops/sound bath/yoga at Spiritual Eye Studio
Nuvo Convention Scholarship item
Nuvo Convention Scholarship
$100

ONE Nuvo Convention Scholarship, valued at $375, expires June 1st 2026
Jump Convention Scholarship item
Jump Convention Scholarship
$100

ONE Jump Convention Scholarship, valued at $375, expires June 1st 2026
24Seven Convention Scholarship item
24Seven Convention Scholarship
$100

ONE 24Seven Convention Scholarship, valued at $375, expires June 1st 2026
Santa Barbara Zoo Passes item
Santa Barbara Zoo Passes
$20

2 tickets to the Santa Barbara Zoo with complimentary parking! Tickets are valued at $61. Use of the passes does not require advance reservations. Passes may not be used for special events.
$50 Gift Card to Jackeez & Nicolz item
$50 Gift Card to Jackeez & Nicolz
$20

A $50 gift card to Jackeez & Nicolz
Women's Haircut item
Women's Haircut
$60

A Women's Haircut with Celestria Schweitzer Handal. Located in the Village at Westfield Topanga, Celestria is a master at color, cuts, extensions, brazilian blowouts, etc. Valued at $130.
Games Gift Set item
Games Gift Set
$15

Odyssey of the Phobos adventure book, Trio card game, Taco Cat Goat Cheese Pizza Card Game, Pokemon Cards, $10 Gift Card to BGE's Tabletop: Games and More!

